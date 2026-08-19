Se împlinesc 3 ani de la tragedia de la 2 Mai. Olariu Valentin, tatăl lui Sebi, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu în stațiunea de la malul mării, a transmis un mesaj sfâșietor. Părintele vorbește despre durerea și dorul familiei, dar și despre schimbările provocate de tragedie.

Olariu Valentin spune că familia a încercat să meargă mai departe, dar viața nu a mai fost la fel după tragedia de la 2 Mai. Fotografiile, obiectele și locurile din casă le readuc constant aminte de Sebi. Amintirea lui rămâne prezentă în fiecare zi. Tatăl lui Sebi spune că și-ar dori să-și mai vadă fiul măcar o dată. El povestește că, în anii de după tragedie, multe persoane s-au îndepărtat, iar durerea pierderii a rămas la fel de puternică.

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„Scrisoare pentru baiatul meu. Se fac trei ani de când ai plecat și nu te-ai mai întors. Trei ani care pentru noi au însemnat dor, lacrimi, întrebări fără răspuns și o durere pe care nimeni nu o poate înțelege cu adevărat. Am fost o familie minunată. Eram patru. Astăzi am rămas doar trei suflete care încearcă, fiecare în felul lui, să-și găsească un loc într-o viață din care lipsești tu. Suntem împreună, dar fiecare te caută în tăcere. Într-o fotografie, într-o amintire, într-un colț al casei, într-un gest sau într-un cuvânt. Casa fără tine este pustie, Seb. Poate că lucrurile sunt la locul lor, dar nimic nu mai este cum a fost. Lipsește glasul tău, râsul tău, pașii tăi, prezența ta. Lipsești tu și, odată cu tine, parcă a dispărut și bucuria pe care o aveam când eram toți patru. În acești trei ani am văzut și cât de mult se pot schimba oamenii. Unii pe care îi credeam apropiați s-au îndepărtat. Chiar și oameni din familie, despre care credeam că vor fi lângă noi în cele mai grele clipe, au ales să se retragă. Poate că unii ne-au invidiat cândva. Dar pentru ce? Pentru ce ar putea cineva să ne invidieze acum? Aș da tot ce am, absolut tot, doar să te mai am o dată lângă mine”, a spus tatăl lui Sebi”, transmite tatăl lui Sebi, arată Cancan.

„A venit ziua aceea blestemată care ne-a schimbat viața pentru totdeauna”

Pentru tatăl lui Sebi, cei trei ani nu au șters durerea pe care o poartă în suflet. Fiecare an după tragedie îi readuce în minte ultimele clipe și întrebările fără răspuns. El își amintește momentul în care și-a îmbrățișat fiul pentru ultima dată, fără să știe că despărțirea avea să fie definitivă. El mărturisește în scrisoare că nu va uita niciodată dimineața zilei de 19 august.

„Acum trei ani te-am luat pentru ultima dată în brațe. Nu știam că va fi ultima oară. Dar parcă ceva în sufletul meu îmi spunea că nu este bine, că ceva rău se va întâmpla. Aș fi vrut să te opresc. Aș fi vrut să nu te las să pleci. Dar ai plecat, iar nimeni nu a putut opri ceea ce avea să urmeze. Și apoi a venit ziua aceea blestemată care ne-a schimbat viața pentru totdeauna. Ziua în care un om drogat ți-a frânt aripile și ne-a luat copilul. Nu voi uita niciodată dimineața de 19 august. Telefonul acela. Vocea acelei doamne de la pompe funebre care mi-a spus că ai avut un accident și că ai murit”, a spus el.

Tatăl lui Sebi a vorbit și despre momentul în care a aflat că fiul său a murit. Vestea a schimbat definitiv viața familiei. El mărturisește că îi este dor de vocea, prezența și îmbrățișările fiului său. Părintele spune că ar da orice pentru încă un minut alături de Sebi. Olariu Valentin spune că adolescentul va rămâne mereu în sufletele celor care l-au iubit, iar dorul de fiul său este permanent.

„Sunt cuvinte pe care niciun părinte nu ar trebui să le audă vreodată. În clipa aceea, tot ceea ce fusese frumos în viața noastră s-a prăbușit. De atunci, timpul merge înainte pentru ceilalți, dar pentru noi o parte din viață a rămas acolo, în acea zi. Noi continuăm pentru că trebuie, dar niciodată nu vom mai fi familia care eram înainte. Mi-e dor de tine în fiecare zi, băiatul meu. Mi-e dor să te văd intrând pe ușă. Mi-e dor să-ți aud vocea. Mi-e dor să te iau în brațe și să știu că ești acasă. Aș da orice pentru încă un minut cu tine. Un singur minut în care să te strâng la piept și să-ți spun tot ce poate nu ți-am spus suficient cât ai fost lângă mine. Te iubesc, Seb. Te-am iubit din prima clipă în care ai venit pe lume, te iubesc și acum și te voi iubi până în ultima mea zi. Au trecut trei ani, dar pentru un tată dorul de copilul lui nu se măsoară în ani. Se măsoară în fiecare dimineață în care se trezește și își amintește că băiatul lui nu mai este acasă. Oriunde ai fi, să știi că mami, tati și Selena nu te-au uitat nicio secundă. Am rămas trei aici, dar în inimile noastre vom fi întotdeauna patru. Te iubesc, băiatul meu. Te iubesc, Sebi. Și te voi aștepta și te voi purta în suflet până când, într-o zi, ne vom întâlni din nou. Tati”, a continuat tatăl lui Sebi.

Tragedia de la 2 Mai: doi tineri omorâți de Vlad Pascu, pe 19 august 2023

În ziua de 19 august 2023, Vlad Pascu, care se afla la volanul unui autoturism, a lovit un grup de tineri care mergeau spre cazare. Sebi și Roberta au murit, iar alte trei persoane au fost rănite. Șoferul, aflat sub influența drogurilor, a fugit de la locul accidentului și a fost găsit ulterior în Vama Veche. Tragedia s-a produs în jurul orei 05:20. Înainte de accident, Pascu fusese oprit de polițiști de două ori.

La doi ani de la tragedie, Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Vezi AICI.

A fost făcută publică și înregistrarea audio cu accidentul din 2 Mai. Camera GoPro a lui Sebi a surprins frânele mașinii, impactul și momentele șocante de după. Vezi AICI.