Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie. ”Șoc și groază! Pentru ei”

Octavia Geamănu a aniversat 11 ani de căsnicie cu muzicianul Marian Ionescu. Vedeta a transmis un mesaj în mediul online.

Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV. Vedeta a afirmat că a fost înlăturată de la Observator fără nicio explicație.

În plan personal, Octavia Geamănu este căsătorită cu muzicianul Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, împreună cu care un băiețel, Andrei. În data de 31 ianuarie 2026 s-au împlinit 11 ani de la căsătoria celor doi. Cu această ocazie, vedeta a transmis un mesaj pe contul său de pe o rețea de socializare.

Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie. ”Ce bine-mi pare că viața mea nu s-a construit pe părerile celor din jur, ci pe alegeri asumate”

”11 ani de căsnicie. 19 de când ne știm. E ceva. Îmi amintesc perfect privirile și șușotelile celor care îmi voiau binele (binele văzut de ei, nu neaparat cu rele intenții) când am anunțat că ne-am căsătorit, pe 31 ianuarie 2015. Șoc și groază! Pentru ei 😃. Îngrijorați. Sceptici. Unii chiar condescendenți. Pentru că eram senină. Pentru că iubeam fără calcule. Pentru că nu trăiam în frică. În ochii lor, asta se traducea prin naivitate.

Adevărul?O femeie care iubește curat nu e naivă. E curajoasă. E valabil și pentru bărbați. Naiv e să trăiești după fricile altora. Naiv e să alegi siguranța care îți amorțește dorința de a simți, în locul fericirii. Naiv e să nu riști nimic și să numești asta „maturitate””, a transmis Octavia Geamănu pe contul său de Facebook.

”Putea să nu meargă. Și? Ne ridicam, ne scuturam și mergeam mai departe, fiecare pe drumul lui. Asta e viața, nu o garanție. Ce bine-mi pare că viața mea nu s-a construit pe părerile celor din jur, ci pe alegeri asumate. Iar dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege la fel. În tot și-n toate. Cu aceeași inimă deschisă. Cu aceleași gânduri bune care au speriat oameni sceptici. Cu aceeași “naivitate”. Pentru că liniștea mea de azi e răspunsul pe care timpul l-a dat în locul meu. Nimic nu ne e dat pentru totdeauna. Dar cât ești în viață și poți să te miști prin ea, trebuie să ai curaj să trăiești! Fiți buni cu voi și la fel va fi și viața cu voi. Forever love!❤️”, a încheiat vedeta.