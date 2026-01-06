Prima pagină » Actualitate » Data exactă la care se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor BBC Weather. Se întâmplă mai repede decât ne așteptam

06 ian. 2026, 09:41, Actualitate
Meteorologii BBC Weather au emis prognoza pentru luna ianuarie 2026 aferentă orașului București. Ninsorile se întorc în Capitală, potrivit prognozei, și se întâmplă mai repede decât ne așteptam. Gândul.ro vă arată mai jos, în articol, prognoza pentru următoarea perioadă.

Meteorologii BBC Weather au întocmit prognoza meteo pentru luna ianuarie 2026 aferentă Capitalei. Potrivit acestora, vor urma câteva zile în care se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare.

BBC Weather: se întorc ninsorile în București

La o scurtă privire asupra prognozei (vezi imaginea mai jos) se pot observa perioadele în care va ninge în București. Potrivit meteorologilor, o să ninge 4 zile la rând: 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026. În data de 8 ianuarie 2026 (joi), de pildă, se vor înregistra 2 grade Celsius pe timpul zilei. Noaptea, temperaturile vor scădea până la -3 grade Celsius.

Vineri, 9 ianuarie 2025, va ninge în București și se va înregistra 1 grad Celsius pe timpul zilei. Noaptea, temperaturile vor scădea până la -4 grade Celsius.

Precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua și în weekend. Sâmbătă, 10 ianuarie 2026, vor fi 2 grade Celsius pe timpul zilei. Temperatura minimă va ajunge la -2 grade Celsius. Duminică, 11 ianuarie 2026, temperatura maximă atinge pragul de îngheț (zero grade). Apoi, se va anunța o noapte geroasă. Temperatura minimă va atinge -7 grade Celsius, anunță BBC Weather.

Vremea se va menține rece și luni, 12 ianuarie 2026. Potrivit meteorologilor BBC Weather, temperatura maximă se va situa la -3 grade Celsius, iar temperatura minimă va ajunge la -6 grade Celsius.

BBC Weather: ninsori în București, în ianuarie 2026

De altfel, vă reamintim faptul că ANM a emis coduri galbene și coduri portocalii de ninsori, polei, intensificări ale vântului și viscol valabile pentru mai multe județe din țară. În ultimele zile, condițiile meteorologice extreme au afectat atât sistemul de energie electrică din anumite zone, cât și mai multe artere principale. Aproape trei mii de utilaje au acționat pe drumurile publice pentru reducerea efectelor cauzate de situația meteorologică, în ultimele zile.

Sursă foto: BBC Weather

