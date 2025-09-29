Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe din România va NINGE, în octombrie 2025

Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru următoarea perioadă. În anumite zone din România, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Iată zonele și zilele în care va ninge.
Sfârșitul lunii septembrie 2025 vine cu surprize de ordin meteorologic. În anumite zone din România și-au făcut prezența primele ninsori. De exemplu, zăpada măsoară, deja, câțiva centimetri în județul Harghita, la Mădăraș, sau în Munții Parâng-Șureanu. Vezi aici imagini de poveste cu primele ninsori, în acest sezon.
Deși ne aflăm la final de septembrie, iarna pare că ar dori să-și intre în grații mai devreme.
Meteorologii Accuweather au emis și prognoza pentru luna octombrie 2025. În zonele montane ale României se vor înregistra temperaturi mai scăzute, dar și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. De exemplu, astfel de fenomene meteorologice se vor înregistra în orașele aflate la altitudini mari, precum Sinaia și Predeal.
Zilele de 1 și 2 octombrie 2025, de pildă, vin cu precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, dar și cu temperaturi minime sub pragul de îngheț. Data de 3 octombrie 2025 aduce ploi.
Apoi, temperaturile vor urca treptat în termometre, înregistrându-se maxime situate între 10 și 16 grade Celsius. Noaptea, temperaturile se vor afla între 1 și 7 grade Celsius.
Sursă foto: colaj Accuweather / Shutterstock