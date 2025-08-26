Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România. Data exactă la care scăpăm definitiv de căldură

26 aug. 2025, 07:43, Actualitate
Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România. Iată data exactă la care scăpăm definitiv de căldură și ce temperaturi maxime ne așteaptă în perioada următoare.

Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru următoarea perioadă. Urmează zile cu temperaturi ridicate în România. În primul interval al lunii septembrie 2025, valorile termice se vor menține ridicate în termometre atât în București, cât și în celelalte orașe ale țării. Abia după prima săptămână din septembrie, temperaturile vor începe să scadă.

Prognoza emisă de Accuweather pentru luna septembrie 2025 arată că primul interval al lunii va fi canicular atât în București, cât și în celelalte orașe din țară. Temperaturile maxime care se vor înregistra în primele zile ale lunii septembrie vor atinge 35 – 36 de grade Celsius. Temperaturile minime se vor încadra între 19 și 17 grade Celsius.

Apoi, temperaturile vor începe să scadă treptat, scăpând de caniculă. Din 7 septembrie 2025 (duminică), prognoza Accuweather arată că se va înregistra o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. Noaptea, temperatura minimă va coborî până la 15 grade Celsius.

Prognoza Accuweather pentru București – luna septembrie 2025

Cum va fi vremea în septembrie 2025, în București

  • Săptămâna 8 – 14 septembrie 2025: temperaturi maxime de 24-28 de grade Celsius. Temperatura minimă va coborî până la 16 – 10 grade Celsius.
  • Săptămâna 15 – 21 septebrie 2025: se vor înregistra temperaturi maxime de 25 – 26 de grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor scădea până la 14 – 12 grade Celsius.
  • Săptămâna 22 – 28 septembrie 2025: Temperatura maximă va fi între 20 și 25 de grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între 5 și 12 grade.
  • 29 septembrie 2025: temperatură maximă de 23 de grade Celsius. Temperatura minimă va atinge 10 grade.
  • 30 septembrie 2025: Sunt anunțate descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 22 de grade. Temperatura minimă va coborî până la 10 grade Celsius, anunță Accuweather.

În zilele de 23 și 28 septembrie 2025 sunt anunțate ploi în București.

Sursă foto: Accuweather

