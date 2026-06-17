Meteorologii Accuweather, avertisment de ultimă oră: Bucureștenii sunt sfătuiți să evite ieșirile din casă. Ce se întâmplă începând de azi, timp de 72 de ore.

Vara a sosit și odată cu ea a venit și canicula. Deși temperaturile nu au devenit încă insuportabile și ploile sunt destul de prezente, alte fenomene meteo extreme îi îngrijorează pe români. În unele zone ale țării grindina a făcut prăpăd, iar în altele, vântul a rupt pomi.

De data aceasta, cei vizați de o nouă avertizare sunt locuitorii Capitalei. Meteorologii Accuweather au emis un avertisment de ultimă oră pentru bucureșteni. Aceștia sunt sfătuiți să evite ieșirile din casă, dacă nu este urgent.

Mai exact, este vorba despre nivelul de poluare îngrijorător. Specialiștii au precizat că nu este deloc sănătos pentru persoanele cu o sensibilitate ridicată. De asemenea, aceștia au recomandat ca timpul petrecut afară să fie redus, mai ales dacă apar simptome precum dificultăţi în respiraţie sau iritarea gâtului.

„Aerul a atins un nivel de poluare ridicat şi nu este sănătos pentru grupurile de persoane sensibile. Reduceţi timpul petrecut afară dacă simţiţi dificultăţi în respiraţie sau iritarea gâtului”, este avertismentul meteorologilor Accuweather.

Avertismentul este valabil pentru 3 zile, începând de astăzi, 17 iunie 2026.

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Sursă foto: Accuweather