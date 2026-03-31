Până astăzi, la ora 10:00, a fost în vigoare o informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). A plouat în majoritatea regiunilor și au fost intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40…50 km/h.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cu va fi vremea în cea de-a doua zi a acestei săptămâni.
„Astăzi vom avea parte de un cer mai mult noros, cu ploi în în special în jumătate nord-estică a țării.
Maxima va fi de 14 – 15°, probabil spre seară este posibil să se degajeze cerul și în zona Capitalei, și vedem și câteva raze de soare”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Gândul prezintă și harta temperaturilor care s-au înregistrat în România la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.
La Timișoara au fost 5 grade și cer parțial noros, potrivit ANM, la Craiova s-au înregistrat 4 grade, iar la Brașov au fost 5 grade Celsius și burniță.
