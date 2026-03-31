Până astăzi, la ora 10:00, a fost în vigoare o informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). A plouat în majoritatea regiunilor și au fost intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40…50 km/h.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cu va fi vremea în cea de-a doua zi a acestei săptămâni.

„Astăzi vom avea parte de un cer mai mult noros, cu ploi în în special în jumătate nord-estică a țării.

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă și vor fi apropiate de cele care s-au înregistrat pe parcursul zilei de ieri.

În ceea ce privește ecartul termic, ne așteptăm ca temperaturile să se situeze între 7 și 17 grade , cu cele mai coborâte valori pe partea de nord-est.

În zona Capitalei mai sunt condiții pentru ploi slabe, picături de ploaie la un moment dat, acum, în primele ore ale zilei.

Maxima va fi de 14 – 15°, probabil spre seară este posibil să se degajeze cerul și în zona Capitalei, și vedem și câteva raze de soare”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România, la ora 07:00

Gândul prezintă și harta temperaturilor care s-au înregistrat în România la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

A fost minus 1 grad Celsius la Iezer, aceasta fiind și cea mai scăzută temperatură a dimineții.

La polul opus s-a situat Sulina, acolo unde termometrele au arătat 10 grade.

La aceeași oră, la București se înregistrau 6 grade, iar aerul era cețos.

A plouat în Moldova și au fost 6 grade la Suceava, 8 grade la Botoșani, 8 grade la Iași și 9 grade la Vaslui.

A plouat și la Baia Mare, Cluj-Napoca, Bistrița și Târgu Mureș.

La Timișoara au fost 5 grade și cer parțial noros, potrivit ANM, la Craiova s-au înregistrat 4 grade, iar la Brașov au fost 5 grade Celsius și burniță.

RECOMANDAREA AUTORULUI: