Cristian Lisandru
11 nov. 2025, 11:00, Știri
În această săptămână, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile sunt ceva mai ridicate decât normalul acestei perioade – în regiunile extracarpatice – și apropiate de normal în alte zone ale țării.

Cum va fi vremea astăzi – 11 noiembrie 2025 – a transmis Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Avem o zi destul de mohorâtă o mare parte din țară, soarele apare azo doar în zona Olteniei și Moldovei, unde temperaturile cresc și ele spre 15 grade.

  • Însă norii rămân pe poziție în partea de sud, în Muntenia, Dobrogea, unde trecător mai plouă slab.
  • În partea de vest, ceața persistă chiar și la această oră. Peste zi, aspectul vremii va fi dominat, în continuare de ceață și nori, ceea ce va face ca maximele să rămână modeste, chiar sub zece grade.

La nivelul întregi țări, o vreme destul de închisă, în mare parte temperaturi ușor peste cele normale, iar în partea de ves destul de multe ore cu ceață.

La București, cerul va fi mai mult noros, 11 – 13 grade maxim, șanse destul de ridicate ca, temporar, să plouă slab spre orele serii. Această situație va persista și la noapte, când – trecător – ne așteptăm să plouă slab și să fie și ceață”, a transmis, pentru Gândul, Robert Manta – meteorologul de serviciu al ANM.

Temperaturi în România – ora 10:00

ANM, harta temperaturilor din România, la ora 08:00

În această dimineață, la ora 08:00, meteorologii ANM au publicat harta temperaturilor înregistrate în România.

  • Au fost minus 3 grade la Iezer – cea mai scăzută temperatură din România în dimineața zilei de marți, 11 noiembrie 2025.
  • Temperatura cea mai ridicată s-a înregistrat la Suline – 15 grade, iar la Constața, la ora 08:00 erau 14 grade Celsius.

Temperaturi în România – ora 08:00

  • La Iași și la Vaslui ploua, iar mercurul din termometre arăta 10 grade.
  • La București, la ora 08:00, erau 11 grade și cer acoperit.
  • În partea de vest a României se înregistrau 4 grade la Oradea, Arad și Timișoara, iar temperatura era de 4 grade Celsius. Și-a făcut apariția și ceața.

Au fost 11 grade la Drobeta-Turnu Severin și 10 grade la Craiova, Râmnicu Vâlcea și Pitești.

În nordul României au fost 5 grade (și ceață) la Baia-Mare și 5 grade – cer parțial noros – la Bistrița. În ceea ce-i privește pe brașoveni, aceștia au avut parte, în această dimineață, de 8 grade Celsius și un cer acoperit, iar la Miercurea Ciuc au fost 7 grade.

