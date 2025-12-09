Prima pagină » Actualitate » Metoda prin care îți crești imunitatea, potrivit medicului Monica Pop. Ce spune despre Vitamina C

Metoda prin care îți crești imunitatea, potrivit medicului Monica Pop. Ce spune despre Vitamina C

09 dec. 2025, 12:25, Actualitate
Medicul oftalmolog Monica Pop a adus în atenție o metodă prin care imunitatea ar putea fi crescută. Totodată, a vorbit despre popularitatea Vitaminei C și modul în care ar trebui administrată.

Imunitatea poate fi întârită atât prin alimentație, cât și prin administrarea anumitor suplimente, spun unii dintre specialiști. De data aceasta, medicul oftalmolog Monica Pop a adus în atenție o metodă care ar putea să ajute la creșterea imunității. De asemenea, a atras atenția asupra suplimentelor care nu oferă efectele promise, precum și asupra popularității Vitaminei C.

Vitamina C din surse naturale pentru a crește imunitatea

Vitamina C este privită precum un „aliat” pentru sănătate de mulți specialiști, fiind administrată pentru creșterea imunității, precum și pentru prevenirea răcelilor sau a infecțiilor. Medicul oftalmolog Monica Pop a susținut că Vitamina C administrată sub formă de pastile sau pulberi nu ar fi eficientă. Altfel, ea recomandă reorientarea atenției către a lua Vitamina C din surse naturale. Printre aceste surse natuale se numără fructele proaspete, care conțin o doză de vitamină ce poate fi asimilată mai ușor de organism.

Altfel, susține că Vitamina C a devenit foarte populară nu neapărat pentru efectele sale, ci în urma marketingului intens. Monica Pop susține că astfel de suplimente nu ar avea rezultatele promise și că multe persoane le administrează, fiind convinse că își protejează sănătatea. Medicul oftalmolog mai susține că pentru un efect puternic, vitamina ar trebui administrată intravenos. De asemenea, aduce la cunoștință faptul că pot exista și efecte secundare după administrarea Vitaminei C.

„E o mare prostie vitamina C. Vitamina C este un mit foarte bine vândut pentru orice. În această situaţie ar trebui să fie făcută intravenos, nu aşa. Să nu uite nimeni că vitamina C are şi efecte secundare”, spunea medicul Monica Pop, în pandemie.

De altfel, înainte de administrarea oricărui supliment sau medicament, este recomandat să vă adresați medicului specialist.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

