Mihaela Bilic a ajuns în vizorul Colegiului Medicilor. Este acuzată că promovează informații false. De la ce a pornit totul

21 sept. 2025, 22:54, Actualitate
Mihaela Bilic se află în vizorul Colegiului Medicilor, după câteva afirmații pe care medicul nutriționist le-a făcut în spațiul public. Aceasta este acuzată de promovarea unor informații false în cadrul unei postări de pe Facebook.

Medicul nutriționist afirmase într-o postare pe internet că statinele „scad dramatic producția de colesterol”. În urma afirmațiilor sale, au apărut și reacții din partea doctorului Bogdan Ovidiu Popescu, reprezentant al Colegiului Medicilor.

Reprezentant al Colegiului Medicilor: „Nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate”

Acesta a precizat faptul că va exista un dialog între părți, pentru clarificarea lucrurilor. Reprezentantul Colegiului Medicilor a preciat că afirmațiile Mihaelei Bilic „nu au nicio dovadă științifică”. În continuare, a menționat că informațiile „sunt eronate”.

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul colesterolului în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a declarat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, arată b1tv.ro.

Ce a scris Mihaela Bilic pe internet?

Vă redăm, integral, postarea din 12 septembrie 2025 a medicului nutriționist.

„Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare😱🧠

Dacă ar fi să ne luam după noile valori stabilite de americani în ceea ce privește nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai producției hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentație, ci este făcut de ficat!

După gafa medicală din anii ‘70 în care grăsimile alimentare au fost acuzate că ar crește riscul de boli cardio-vasculare, când de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului în sânge și, implicit, pentru a scădea riscul de infarct și AVC😳

Realitatea demonstrează că nu există o relatie de cauzalitate directă între nivelul colesterolului și bolile de inimă, adica mai mult de jumătate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal.
Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore și cu bătaie lungă😢

Pe lângă slăbiciunea/ durerile musculare (mialgii) și toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producția de colesterol din organism – ori fară colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie!

De la secreția de hormoni până la transmiterea impulsului nervos între neuroni, de la schimburile de substanțe între celule până la gradul de hidratare al pielii, grăsimile sunt esențiale. Fără grăsime nu putem trăi, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește și nu ne putem “repara” celulele uzate.

Cel mai trist este faptul că lipsa cronica de colesterol la nivel cerebral afectează ireversibil integritatea și funcționarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” si se usucă – și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative și de frecvența alarmantă a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente și ne pierdem mințile. La propriu!😱

Interesant este că aceste statine nu au niciun efect protector în cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cât despre bărbați, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decât în asociere cu alte elemente agravante: prezența plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sânge), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitală, adică toți factorii ce alcătuiesc Sindromul X Metabolic.

În viața reală constatăm că există multe femei care trăiesc cu un nivel de colesterol peste 250 și au arterele curate, fără nicio urmă de placă de aterom și bărbați care fac infarct sau accident vascular cerebral deși analizele sunt în parametrii normali🤯

Cu siguranță suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism în general și al sistemului nervos în special!”, se arată în postarea Mihaelei Bilic.

Postarea Mihaelei Bilic pe Facebook

