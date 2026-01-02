Prima pagină » Actualitate » Mihaela Prigoană, despre moartea lui Silviu Prigoană. ”Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă”

Mihaela Prigoană, despre moartea lui Silviu Prigoană. ”Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă”

02 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Mihaela Prigoană, despre moartea lui Silviu Prigoană. ”Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă”
Galerie Foto 12
Mihaela Prigoană, despre moartea lui Silviu Prigoană

Mihaela, cea care i-a fost soție lui Silviu Prigoană, a făcut mărturisiri dureroase despre moartea omului de afaceri. ”Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă”, a spus aceasta.

Silviu Prigoană a avut o relație cu năbădăi cu prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu, cu care a fost căsătorit și de care s-a separat de foarte multe ori. Din mariajul lor au rezultat doi băieți. După ce s-au judecat din cauza copiilor, băieții Eduard și Maximus au rămas în grija tatălui lor.

Silviu Prigoană și Mihaela, cea care i-a fost ultima soție, s-au căsătorit în mare secret pe 8 martie 2016, după ce s-au logodit în Las Vegas.

Omul de afaceri a fost căsătorit prima oară cu Viorica, care s-a stins din viață la vârsta de 30 de ani, în anul 1994, răpusă de o boală cumplită. Cu prima sa soție, Silviu Prigoană i-a avut pe cei doi băieți mai mari ai săi – Honorius și Silvius.

Silviu Prigoană a încetat din viață în data de 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct. Mihaela, văduva omului de afaceri, a făcut declarații dureroase despre  moartea  acestuia și despre situațiile prin care a trecut în acele momente grele.

Mihaela Prigoană, despre moartea lui Silviu Prigoană. ”Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el”

La Știrile Antena Stars, Mihaela Prigoană și-a amintit de ziua în care Silviu Prigoană a încetat din viață.

”Într-un final am ajuns la restaurant, am intrat în restaurant şi la intrare deja ajunsese politia. M-a întrebat cine sunt, am spus cine sunt. Zice: aveţi voie să staţi lângă domnul Prigoană, dar vă sfătuiesc să nu intraţi acolo. Silviu era singur în locul acela unde a căzut. Şi am spus: aleg să merg, cum să nu merg?! Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă. Îmi doream aşa de mult sa fie o glumă…”, a povestit Mihaela Prigoană, potrivit spynews.ro.

”M-am aşezat acolo lângă el, am stat multe minute, multe. M-au lăsat doar pe mine, nu mai era nimeni lângă noi. Ţin minte că incidentul s-a întâmplat lângă fereastră, la un geam destul de mare şi parcă bătea gheaţa aşa, se întuneca tot mai tare afară. (…) Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el, ceasul de la mână, cureaua, telefonul era lângă mine şi suna continuu. Telefonul meu la fel. La un moment dat a venit cineva cu un sac şi asta a fost…”, a mai spus aceasta.

Recomandarea video

Citește și

PRECIZĂRI Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
16:34
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
ACTUALITATE Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
16:29
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
15:42
Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
REȚETE Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
15:23
Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
SCANDAL Primăria Capitalei, taxată dur pe Facebook de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele”
15:18
Primăria Capitalei, taxată dur pe Facebook de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele”
ACTUALITATE Supermarketul din România în care o felie de cozonac a ajuns să se vândă cu 42 lei
14:53
Supermarketul din România în care o felie de cozonac a ajuns să se vândă cu 42 lei
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa

Cele mai noi