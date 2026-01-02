Mihaela Prigoană, despre moartea lui Silviu Prigoană. ”Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă”

Mihaela, cea care i-a fost soție lui Silviu Prigoană, a făcut mărturisiri dureroase despre moartea omului de afaceri. ”Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă”, a spus aceasta.



Silviu Prigoană a avut o relație cu năbădăi cu prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu, cu care a fost căsătorit și de care s-a separat de foarte multe ori. Din mariajul lor au rezultat doi băieți. După ce s-au judecat din cauza copiilor, băieții Eduard și Maximus au rămas în grija tatălui lor.

Silviu Prigoană și Mihaela, cea care i-a fost ultima soție, s-au căsătorit în mare secret pe 8 martie 2016, după ce s-au logodit în Las Vegas.

Omul de afaceri a fost căsătorit prima oară cu Viorica, care s-a stins din viață la vârsta de 30 de ani, în anul 1994, răpusă de o boală cumplită. Cu prima sa soție, Silviu Prigoană i-a avut pe cei doi băieți mai mari ai săi – Honorius și Silvius.

Silviu Prigoană a încetat din viață în data de 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct. Mihaela, văduva omului de afaceri, a făcut declarații dureroase despre moartea acestuia și despre situațiile prin care a trecut în acele momente grele.

Mihaela Prigoană, despre moartea lui Silviu Prigoană. ”Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el”

La Știrile Antena Stars, Mihaela Prigoană și-a amintit de ziua în care Silviu Prigoană a încetat din viață.

”Într-un final am ajuns la restaurant, am intrat în restaurant şi la intrare deja ajunsese politia. M-a întrebat cine sunt, am spus cine sunt. Zice: aveţi voie să staţi lângă domnul Prigoană, dar vă sfătuiesc să nu intraţi acolo. Silviu era singur în locul acela unde a căzut. Şi am spus: aleg să merg, cum să nu merg?! Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă. Îmi doream aşa de mult sa fie o glumă…”, a povestit Mihaela Prigoană, potrivit spynews.ro.

”M-am aşezat acolo lângă el, am stat multe minute, multe. M-au lăsat doar pe mine, nu mai era nimeni lângă noi. Ţin minte că incidentul s-a întâmplat lângă fereastră, la un geam destul de mare şi parcă bătea gheaţa aşa, se întuneca tot mai tare afară. (…) Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el, ceasul de la mână, cureaua, telefonul era lângă mine şi suna continuu. Telefonul meu la fel. La un moment dat a venit cineva cu un sac şi asta a fost…”, a mai spus aceasta.