Prima pagină » Actualitate » Mihai Stoica, înainte de Drita – FCSB: „Doar o necunoscută în primul 11”. Ce surpriză le pregătește kosovarilor campioana României

Mihai Stoica, înainte de Drita – FCSB: „Doar o necunoscută în primul 11”. Ce surpriză le pregătește kosovarilor campioana României

14 aug. 2025, 08:52, Actualitate
Mihai Stoica, înainte de Drita - FCSB: „Doar o necunoscută în primul 11”. Ce surpriză le pregătește kosovarilor campioana României

FCSB se pregătește de returul cu Drita, programat joi seară, la ora 21:00, pe stadionul „Fadil Vokrri”, din Priștina, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League. După victoria cu 3-2 de pe Arena Națională, campioana României are un avantaj fragil, dar suficient cât să-i dea speranțe la calificarea în play-off.

Dacă se califică, „roș-albaștrii” se vor bate cu Aberdeen pentru accederea în grupele E.L.

„Un meci care ne poate aduce liniște”

Din Kosovo, Mihai Stoica, președintele C.A. al FCSB, a vorbit despre starea echipei și planurile pentru meciul decisiv cu Drita.

„E un meci care ne-ar relaxa mental, ne poate aduce liniște. O calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene. Am avea posibilitatea, ca anul trecut, să participăm în Europa League.

Concentrarea e maximă. Suntem într-un recul teribil. Nu neapărat dacă vorbim de joc, ci de tot ce se întâmplă. Tot ce intra anul trecut iese acum, ce nu intra adversarilor intră acum. Dar am convingerea că vom depăși această perioadă și vom reveni unde ne recomandă valoarea. Jucătorii au bonusuri. Singurele. Cele pentru grupele europene. Din punctul de vedere al motivării, nu sunt îngrijorați”, a declarat MM.

În ceea ce privește echipa de start, oficialul campioanei anunță că există doar un singur semn de întrebare:

„Lipsesc jucători importanți, dar am avut o revenire importantă în tur, cu o echipă din care au lipsit mai mulți jucători importanți.

Da, Olaru poate evolua, nu știu dacă de la început, dar e importantă prezența lui în mijlocul coechipierilor. Revine și Ngezana. Radunovic nu a jucat nici un în tur, dar Pantea a jucat foarte bine. Întrebarea e dacă va juca Pantea sau dacă va juca Kiki. În rest, se cam știe echipa.

Sunt toate premisele să obținem un rezultat bun și să ne calificăm în play-off-ul Europa League”.

În cazul în care va fi eliminată de Drita, FCSB va juca în play-off-ul din Conference League cu învingătoarea dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallinn (Estonia).

Declarațiile celor doi antrenori

  • Elias Charalambous (FCSB): „Ne așteaptă un meci greu, la fel de echilibrat ca cel din tur. Trebuie să înscriem, nu să ne apărăm. Atmosfera din Kosovo este excelentă, oamenii s-au purtat impecabil cu noi. Echipa trebuie să reacționeze ca un club mare în momentele dificile”.
  • Zekirija Ramadani (Drita): „Va fi mai complicat decât la București, dar suntem pregătiți. Am lucrat la greșelile din tur, când am pierdut după ce am condus cu 2-0. Ne dorim un joc agresiv, dar în limitele regulamentului. Nu am renunțat la ideea calificării, suntem puternici mental și vom lupta până la capăt”.

Echipe probabile

Drita (4-4-2): Maloku – B. Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Bl. Krasniqi, Manaj.

Rezerve: Belhuli, Rexhepi – Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj.

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Alhassan, Edjouma, Oct. Popescu, Politic, Lixandru, Toma, Stoian.

