Țara noastră intră tot mai profund în atmosfera unui teatru de război. Aproximativ 5.000 de soldați și aproape 900 de vehicule blindate vor ajunge în România, în vederea derulării unuia dintre cele mai importante exerciții NATO desfășurate anul acesta. În același timp, ministrul Apărării îi asigură pe români că este exclusă implicarea României în vreun război.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că exercițiul va începe pe 20 octombrie și se va întinde până pe 13 noiembrie, în mai multe poligoane din țară.

„Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 8-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea aliaților NATO spre România a început. În 20 octombrie va începe acest exercițiu. Până în 13 noiembrie va fi în mai multe poligoane și unități din România. Vor fi aliați din mai multe țări. Principalii sunt aliații francezi care sunt staționați permanent la 5.000. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu și, din nou, va fi un exercițiu NATO, nu un exercițiu al României”, a explicat ministrul, la Digi24.

Românii să stea liniștiți, asigură ministrul Apărării

Întrebat despre mult invocatul pericol rusesc, Moșteanu a observat că românii nu trebuie să se alarmeze, căci nu va fi o mobilizare ca pentru un război.

„Întâi vreau să fac o distincție foarte clară dintre război și pace. Ucrainenii sunt în război și au o industrie de război. Noi suntem o țară pe timp de pace. Dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, nu o să o vadă la noi. Și nici nu ar fi înțelept. Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim pentru aceste provocări care au tot fost, sunt și vor mai fi cu siguranță. Să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm”.

Ministrul Apărării a menționat în context inițiativa anunțată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de comandantul suprem aliat în Europa, generalul Grynkewich, referitoare la creșterea capabilităților de apărare pe flancul estic, grație proiectului Eastern Sentry.

Soldații români au început antrenamentele

Moșteanu a subliniat că declarațiile șefului comandamentului NATO, potrivit căruia militarii sunt instruiți să doboare drone cu mitraliere, se vor concretiza. Astfel, militarii români vor deprinde toate abilitățile necesare pentru a manevra drone.

„Orice soldat are parte de instrucție. Am fost acum câteva zile la Smârdan, la Galați, am văzut soldații români antrenându-se, iar ieri am fost în poligon la Cincu și am văzut soldații aliați. Sunt antrenamente permanente și sunt pregătiți pentru orice. Și asta este bine și asta ne permite să ne vedem de viață și să dormim liniștiți”.

Un accent special se va pune pe utilizarea dronelor comandate prin fibră optică, foarte folosite în Ucraina și Rusia.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ionuț Moșteanu este bântuit de drone. După declarații contradictorii care au ridiculizat armata, ministrul revine asupra scandalului cu drone

Tăriceanu: „Dacă DRONA a fost trimisă de ruși ca să ne testeze reacția, am avut o reacție foarte proastă. Putea fi dată jos și cu praștia”