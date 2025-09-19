Prima pagină » Actualitate » Mii de soldați NATO vin în România. Ionuț Moșteanu: Exercițiul începe pe 20 octombrie

Mii de soldați NATO vin în România. Ionuț Moșteanu: Exercițiul începe pe 20 octombrie

19 sept. 2025, 16:32, Actualitate
Mii de soldați NATO vin în România. Ionuț Moșteanu: Exercițiul începe pe 20 octombrie

Țara noastră intră tot mai profund în atmosfera unui teatru de război. Aproximativ 5.000 de soldați și aproape 900 de vehicule blindate vor ajunge în România, în vederea derulării unuia dintre cele mai importante exerciții NATO desfășurate anul acesta. În același timp, ministrul Apărării îi asigură pe români că este exclusă implicarea României în vreun război. 

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că exercițiul va începe pe 20 octombrie și se va întinde până pe 13 noiembrie, în mai multe poligoane din țară.

Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 8-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea aliaților NATO spre România a început. În 20 octombrie va începe acest exercițiu. Până în 13 noiembrie va fi în mai multe poligoane și unități din România. Vor fi aliați din mai multe țări. Principalii sunt aliații francezi care sunt staționați permanent la 5.000. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu și, din nou, va fi un exercițiu NATO, nu un exercițiu al României”, a explicat ministrul, la Digi24.

Românii să stea liniștiți, asigură ministrul Apărării

Întrebat despre mult invocatul pericol rusesc, Moșteanu a observat că românii nu trebuie să se alarmeze, căci nu va fi o mobilizare ca pentru un război.

„Întâi vreau să fac o distincție foarte clară dintre război și pace. Ucrainenii sunt în război și au o industrie de război. Noi suntem o țară pe timp de pace. Dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, nu o să o vadă la noi. Și nici nu ar fi înțelept. Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim pentru aceste provocări care au tot fost, sunt și vor mai fi cu siguranță. Să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm”.

Ministrul Apărării a menționat în context inițiativa anunțată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de comandantul suprem aliat în Europa, generalul Grynkewich, referitoare la creșterea capabilităților de apărare pe flancul estic, grație proiectului Eastern Sentry.

Soldații români au început antrenamentele

Moșteanu a subliniat că declarațiile șefului comandamentului NATO, potrivit căruia militarii sunt instruiți să doboare drone cu mitraliere, se vor concretiza. Astfel, militarii români vor deprinde toate abilitățile necesare pentru a manevra drone.

Orice soldat are parte de instrucție. Am fost acum câteva zile la Smârdan, la Galați, am văzut soldații români antrenându-se, iar ieri am fost în poligon la Cincu și am văzut soldații aliați. Sunt antrenamente permanente și sunt pregătiți pentru orice. Și asta este bine și asta ne permite să ne vedem de viață și să dormim liniștiți”.

Un accent special se va pune pe utilizarea dronelor comandate prin fibră optică, foarte folosite în Ucraina și Rusia.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ionuț Moșteanu este bântuit de drone. După declarații contradictorii care au ridiculizat armata, ministrul revine asupra scandalului cu drone

Tăriceanu: „Dacă DRONA a fost trimisă de ruși ca să ne testeze reacția, am avut o reacție foarte proastă. Putea fi dată jos și cu praștia”

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Evz.ro
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Oamenii preistorici confecționau coliere din fosile de moluște marine acum 20.000 de ani