Prezent la testele cu noile DRONE ale armatei nord-coreene, Kim Jong Un a cerut dezvoltarea rapidă de modele cu inteligență artificială

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost prezent la testele cu noile drone de luptă și recunoaștere efectuate de forțele nord-coreene săptămâna aceasta.

Liderul nord-coreean a declarat că dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot este o prioritate pentru modernizarea forțelor armate ale țării, conform Bloomberg.

Joi, Kim a inspectat armamentul, vehiculele de supraveghere și dronele multirol de la Complexul Tehnologic Aeronautic fără pilot al Coreei de Nord.

El a subliniat că dezvoltarea inteligenței artificiale și îmbunătățirea capacității operaționale a sistemelor de armament fără echipaj au devenit o prioritate de top pentru consolidarea forțelor armate nord-coreene, citând războaiele recente care folosesc echipamente fără pilot ca un activ militar cheie.

Kim a cerut o concentrare pe „dezvoltarea rapidă a noii tehnologii de inteligență artificială”, în paralel cu „extinderea și consolidarea capacității de producție în serie a dronelor”.

Kim, vizite repetate la centrele de dezvoltare de drone

În timp ce nu există informații clare despre calitatea tehnicii dronelor nord-coreene, Kim a efectuat mai multe inspecții pe teren la centrele de dezvoltare de drone, ceea ce subliniază eforturile sale de a face dronele un pilon cheie al strategiei militare a țării.

Coreea de Nord și-a intensificat eforturile de modernizare a armatei – drone, drone kamikaze și rachete – în timp ce își consolidează capacitățile de apărare, sfidând sancțiunile internaționale.

Recenta călătorie a lui Kim la Beijing, unde s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin, a subliniat atât importanța în creștere a liderului nord-coreean pe scena politică globală, cât și încercarea Phenianului de a găsi parteneriate strategice mai profunde.

Coreea de Nord a furnizat zeci de mii de militari, obuze de artilerie și rachete Rusiei pentru războiul din Ucraina, potrivit oficialilor americani și sud-coreeni. Acest lucru a ridicat îngrijorări cu privire la faptul că Armata Phenianului dobândește experiență de luptă reală.

Coreea de Sud a primit un semnal de alarmă cu privire la amenințările din partea dronelor atunci când Phenianul a trimis cinci drone peste graniță în 2022, inclusiv una care a zburat pe lângă biroul președintelui din Seul.

Armata sud-coreeană nu a reușit să doboare dispozitivele. Unul din motive a fost reticența de a deschide focul în zone dens populate.

În noiembrie, Kim a cerut ca dronele de atac să fie produse în masă, după ce Phenianul a acuzat Seulul că a trimis vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian de deasupra capitalei sale. Seulul nu a confirmat dacă a trimis drone peste graniță.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

