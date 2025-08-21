Prima pagină » Actualitate » Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”

Mara Răducanu
21 aug. 2025, 16:56, Actualitate
Anunț de ultimă oră făcut de Ministerul Apărării Naționale (MApN) care a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că România „este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina”, punctând rolul strategic al țării în apărarea flancului estic al NATO și importanța coordonării cu partenerii occidentali. Reamintim că Donald Trump, președintele SUA, a avut zilele trecute o întâlnire în Alaska, scopul fiind acela de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, care durează deja de mai bine de trei ani.

Ministerul Apărării subliniază că țara noastră participă la toate consultările și va fi parte la deciziile comune ale aliaților privind garanțiile de securitate.

„România este un aliat de încredere și activ în apărarea flancului estic al NATO și își menține angajamentul pentru un sprijin multidimensional și durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu NATO și Uniunea Europeană.

România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaționale și legile în vigoare”, transmite Ministerul Apărării.

Infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte pe flancul estic al NATO

Un accent deosebit este pus și pe capacitățile de apărare aeriană ale României. Forțele Aeriene Române dispun de aeronave F-16 Fighting Falcon, iar recent, la Baza militară Mihail Kogălniceanu, a avut loc certificarea unui detașament al Forțelor Aeriene Germane.

„Forțele Aeriene Române dispun de aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, iar recent, în Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a avut loc certificarea unui detașament al Forțelor Aeriene Germane, care efectuează misiuni de Poliție Aeriană Întărită, în cooperare cu militarii români, pentru apărarea spațiului aerian al NATO.

Infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare. România își reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea națională și colectivă, acționând cu responsabilitate și în deplină concordanță cu obligațiile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene”,  sunt precizările  făcute de MApN.

Condițiile lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski

Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar există întrebări cu privire la autoritatea lui Zelenski de a semna un acord, a declarat joi ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov.

Vladimir Putin și președintele american Donald Trump s-au întâlnit vineri în Alaska pentru prima întâlnire Rusia-SUA în mai bine de patru ani. Cei doi lideri au discutat despre cum să pună capăt celui mai mare război din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Sursă foto: Gândul

