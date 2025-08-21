Ministrul de Externe rus despre condițiile lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski și problema LEGITIMITĂȚII liderului de la Kiev

Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar există întrebări cu privire la autoritatea lui Zelenski de a semna un acord, a declarat joi ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov.

Vladimir Putin și președintele american Donald Trump s-au întâlnit vineri în Alaska pentru prima întâlnire Rusia-SUA în mai bine de patru ani. Cei doi lideri au discutat despre cum să pună capăt celui mai mare război din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

După discuțiile de la summitul din Alaska, Trump a declarat luni că a început să aranjeze o întâlnire între liderul rus și cel ucrainean, care va fi urmată de un summit trilateral cu Trump.

Întrebat de reporteri dacă Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, ministrul de Externe rus Serghei Lavrov le-a declarat reporterilor:

„Președintele nostru a spus în mod repetat că este gata să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski”.

Lavrov, însă, a adăugat un avertisment:

„Cu condiția ca toate problemele care necesită să fie luate în considerare la cel mai înalt nivel să fi fost bine analizate, iar experții și miniștrii vor pregăti recomandări adecvate”.

Lavrov a adăugat:

„Și, desigur, cu condiția ca atunci când și dacă – sperăm, când – va veni vorba de semnarea unor acorduri viitoare, problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea ucraineană va fi fost rezolvată.”

Dubiile lui Putin cu privire la legitimitatea lui Zelenski

Putin a ridicat în mod repetat îndoieli cu privire la legitimitatea lui Zelenski, deoarece mandatul acestuia de președinte urma să expire în mai 2024, dar încă nu au avut loc alegeri prezidențiale din cauza războiului în curs. Conform Kievului, Zelenski rămâne președintele legitim.

Oficialii ruși spun că sunt îngrijorați că, dacă Zelenski semnează acordul, atunci un viitor lider al Ucrainei l-ar putea contesta, argumentând că mandatul lui Zelenski ar fi expirat deja la momentul semnării.

Lavrov a spus că cea mai bună opțiune pentru o garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe discuțiile care au avut loc între Moscova și Kiev în 2022.

Conform unui proiect al acelui document, consultat de reporterii Reuters, Ucrainei i s-a cerut să accepte neutralitatea permanentă în schimbul garanțiilor de securitate internațională din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite.

Orice încercare de a se pleca de la discuțiile eșuate de la Istanbul ar fi fără speranță, a spus Lavrov, acuzând liderii europeni că încearcă să submineze progresele înregistrate la summitul din Alaska.

Foto: Profimedia

