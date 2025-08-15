Prima pagină » Actualitate » Ministerul Educației și-a redus penalizarea cu un MILIARD de euro, în urma negocierilor dintre Guvern și Comisia Europeană

Ruxandra Radulescu
15 aug. 2025, 14:23, Actualitate
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis că, în cadrul renegocierilor între Guvern şi Comisia Europeană, pe tema PNNR-ului, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026.

În urma acestei strategii, Ministerul Educației şi-a redus astfel penalizarea de la 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro. Iniţial, ministerul gestiona 17 investiţii şi 7 reforme cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde euro, pentru perioada 2021 – 2026.

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), în calitate de coordonator de reforme şi investiţii pentru Componenta 15 – Educaţie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), gestionează 17 investiţii şi 7 reforme cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde euro (în perioada 2021 – 2026).

În cazul MEC, conform analizei realizate anul acesta de minister, împreună cu MIPE şi reprezentaţii Comisiei Europene, dacă proiectele s-ar fi desfăşurat fără renegociere, ţintele şi jaloanele cu risc de neîndeplinire până în 31 august 2026 puteau conduce la o penalizare totală de aproximativ 1,7 miliarde euro”, precizează vineri Ministerul Educaţiei.

 Penalizarea a fost redusă de la 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro

”Aşadar, în urma renegocierii, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada gradului de maturitate care să permită finalizarea în perioada asumată şi absorbirea integrală a valorii din grant aferentă, pentru celelalte proiecte urmând a fi căutate surse de finanţare alternative.

Spre exemplu, pentru investiţia 15 – Şcoala ONLINE, investiţie finanţată din componenta de împrumut PNRR, s-a luat deja decizia de a fi transferată pe o altă sursă de finanţare, de această dată finanţare nerambursabilă prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (PoCIDIF)”, explică reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Guvernul a adoptat joi un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Această etapă are ca obiectiv principal accelerarea implementării şi asigurarea clarităţii în ceea ce priveşte proiectele care rămân finanţate prin PNRR.

Conform memorandumului, noua alocare pentru România este de 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile şi 8,06 miliarde euro împrumuturi. Componenta de granturi a fost securizată integral. În privinţa împrumuturilor, suma a fost ajustată pentru a evita un impact negativ asupra deficitului bugetar.

Pentru o monitorizare transparentă, proiectele aflate în implementare vor fi urmărite printr-un tablou de bord public, care urmează a fi lansat în luna septembrie şi care va oferi vizibilitate asupra stadiului fiecărui proiect rămas în PNRR, a precizat Ministerul Investiţiilor şi Proioectelor Europene (MIPE).

”În aceeaşi şedinţă, Guvernul a analizat în primă lectură un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind măsurile necesare pentru ajustarea PNRR, care prevede: renunţarea la proiectele fără ordin de începere a lucrărilor, pentru a ne concentra resursele pe iniţiative aflate într-un stadiu avansat.; suspendarea proiectelor cu progres fizic între 0% şi 30%, din cauza riscului ridicat de nefinalizare în termen; prioritizarea finalizării proiectelor avansate, urmând identificarea surselor alternative de finanţare pentru acestea”

