Ministrul Finanțelor susține că nu ȘTIA de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: „Voi verifica. Nu se potrivește”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, despre majorarea cu 40% a salariului de bază pentru personalul nou încadrat în cadrul Curții de Conturi, în contextul măsurilor de austeritate impuse de Guvern. Oficialul a precizat că „nu se potrivește” cu pachetul de reduceri bugetare adoptate de premierul Ilie Bolojan.

Mai mult, Nazare susține că nici măcar nu ar fi știut de o astfel de măsură:

„Eu, personal, nu știam de această măsură. Voi verifica. Dar, deloc nu se potrivește”.

Majorarea cu 40% a salariului de bază pentru personalul nou încadrat în cadrul Curții de Conturi a fost adoptată prin hotărârea plenului Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial luni.

Potrivit actului normativ, personalul nou-încadrat în cadrul instituției, cu excepția Autorității de Audit, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 40% până la prima evaluare a performanțelor profesionale.

În anul 2025, această majorare se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie, cu excepția unor prevederi care intră în vigoare din august.

Declarația ministrului vine în contextul în care Guvernul anunță măsurile din pachetul 2 de reformă fiscală, în încercarea de a reduce deficitul bugetar și a menține stabilitatea fiscală.

