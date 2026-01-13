Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: „Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală”

Biroul de presă a Patriarhiei Române a transmis că se opune vehement proiectului de lege de legalizare a prostituției, inițiat de parlamentatul PNL, Ion Iordache. Comunicatul de presă argumentează că „România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției”.

„Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane. Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății”, transmiste Patriarhia în comunicatul de presă.

„România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane”

„Reiterăm și faptul că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției semenilor care afirmă că prostituția este „incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității”, convenție care obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată. Învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3). Din perspectivă creștină, trupul omenesc este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnității personale și afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică și sufletească a persoanei. Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane. În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române”, precizează sursa citată.

Ce implică proiectul de lege pentru legalizarea prostituției

Potrivit proiectului de lege inițiat de parlamentarul liberal Ion Iordache, scopul este reglementarea activităților de natură sexuală desfășurate de persoane fizice autorizate, precum şi procedurile de autorizare şi de control aferente acestora.

Inițiativa are în vedere mai mulți factori precum: protejarea sănătății fizice şi psihice, a integrității şi a demnității persoanelor care desfăşoară activități de natură sexuală; prevenirea şi combaterea exploatării sexuale, a abuzului, a constrângerii şi a traficului de persoane în legătură cu aceste activități; asigurarea exercitării activităților de natură sexuală în condiții de legalitate; asigurarea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute din activitățile reglementate prin

prezenta lege.

