Prima pagină » Știri politice » Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: „Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală”

Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: „Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală”

Ruxandra Radulescu
13 ian. 2026, 12:19, Știri politice
Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției:
Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: "Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală"

Biroul de presă a Patriarhiei Române a transmis că se opune vehement proiectului de lege de legalizare a prostituției, inițiat de parlamentatul PNL, Ion Iordache. Comunicatul de presă argumentează că „România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției”.

„Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă

Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane.

Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății”, transmiste Patriarhia în comunicatul de presă.

„România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane”

„Reiterăm și faptul că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției semenilor care afirmă că prostituția este „incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității”, convenție care obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată.

Învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3). Din perspectivă creștină, trupul omenesc este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnității personale și afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică și sufletească a persoanei.

Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane.

În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române”, precizează sursa citată.

Ce implică proiectul de lege pentru legalizarea prostituției

Potrivit proiectului de lege inițiat de parlamentarul liberal Ion Iordache, scopul este reglementarea activităților de natură sexuală desfășurate de persoane fizice autorizate, precum şi procedurile de autorizare şi de control aferente acestora.

Inițiativa are în vedere mai mulți factori precum: protejarea sănătății fizice şi psihice, a integrității şi a demnității persoanelor care desfăşoară activități de natură sexuală; prevenirea şi combaterea exploatării sexuale, a abuzului, a constrângerii şi a traficului de persoane în legătură cu aceste activități; asigurarea exercitării activităților de natură sexuală în condiții de legalitate; asigurarea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute din activitățile reglementate prin
prezenta lege.

FOTO: Mediafax/Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
13:29
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
13:08
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”
12:26
Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”
FLASH NEWS Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
12:24
Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
FLASH NEWS 20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan
11:55
20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan
FLASH NEWS România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul
11:35
România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău după doar 3 zile de consum excesiv de alcool?

Cele mai noi

Trimite acest link pe