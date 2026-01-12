Românii sunt furioși pe taxele lui Bolojan, PNL vrea legalizarea prostituției. Deputatul Ion Iordache spune pentru Gândul că i-a venit ideea după ce a văzut „site-uri care oferă servicii sexuale”

Parlamentarul PNL, Ion Iordache, a explicat, în exclusivitate, pentru Gândul, că ceea ce l-a determinat să inițieze în ianuarie 2026 proiectul pentru legalizarea prostituției este existența unor „site-uri conținut explicit care oferă servicii sexuale”. Liberalul a menționat că nu factorul fiscal, care ar putea aduce un beneficiu economiei, l-a determinat să facă o astfel de propunere, ci cu totul alte aspecte.

Ion Iordache a argumentat că un astfel de proiect de lege a fost demarat și în urmă cu 15 ani, însă evoluția platformelor de socializare a făcut ca serviciile sexuale să fie promovate în mediul online și să capete o foarte mare vizibilitate în spațiul public.

„Au fost cu aproximativ 15 ani în urmă o inițiativă legislativă care a mers destul de departe. Numai că în ultimii 15 ani lucrurile s-au schimbat foarte mult, în special pe zona de comunicare și promovare online. Iar dacă atunci fenomenul nu era cunoscut foarte bine, acum este vizibil pentru toată lumea. Se practică serviciile sexuale în România. Se practică pe scară foarte largă”, a declarat Ion Iordache.

„Principalul motiv pentru care am inițiat acest proiect nu este acela fiscal”

În contextul în care românii sunt tot mai copleșiți de măsurile de austeritate, la care se adaugă creșterea taxelor chiar din primele zile ale lui 2026, liberalii se mobilizează pentru un proiect de lege care nu este câtuși de puțin prioritar.

Întrebat de Gândul cu privire la motivul punctual pentru care inițiat proiectul de lege la momentul actual, parlamentarul Ion Iordache a declarat nu a fost unul dintre motivele principale.

„Nu e principalul motiv pentru care am inițiat acest proiect legislativ, acela fiscal. Cu siguranță va și din punct de vedere fiscal asta în funcție de numărul celor care vor practica de acum încolo această activitate”, a declarat Iordache.

„Sunt și site-uri cu conținut explicit care oferă servicii sexuale”

Parlamentarul a observat existența unor site-uri care ar promova servicii de prostituție, fapt ce i-a dat ideea că legalizarea ar fi o idee bună.

„Sunt și site-uri cu conținut explicit care oferă servicii sexuale. Statul român nu are soluții în momentul de față, nu are un cadru juridic care să reglementeze aceste servicii sexuale. Eu și alți colegi am considerat că este de datoria noastră să intervenim să propunem un proiect de lege care reglementează aceste servici ce are drept scop sănătatea publică, reducerea fenomenului de crimă organizată, dar și un cadru de ptotecție juridică pentru prestatori”, a adăugat acesta.

Parlamentarul Ion Iordache a precizat că a vorbit și cu alți membrii ai coaliției despre această inițiativă. Cu toate unii au refuzat să fie inițiatori, aceștia s-au arătat în favoarea susținerii proiectului de legalizare a prostituției.

„Sunt 19 inițiatori, care au semnat. Unul a zis că nu vrea să se certe cu soția, altul că face parte dintr-o organizație a BOR, aceștia au fost reținuți în a fi inițiatori cu semnătură, însă au spus că ar vota oricând un proiect de lege care ar aduce în zona de reglementare acest fenomen.”, a declarat Ion Iordache.

Ce implică proiectul de lege pentru legalizarea prostituției

Potrivit proiectului de lege inițiat de parlamentarul liberal Ion Iordache, scopul este reglementarea activităților de natură sexuală desfășurate de persoane fizice autorizate, precum şi procedurile de autorizare şi de control aferente acestora.

Inițiativa are în vedere mai mulți factori precum: protejarea sănătății fizice şi psihice, a integrității şi a demnității persoanelor care desfăşoară activități de natură sexuală; prevenirea şi combaterea exploatării sexuale, a abuzului, a constrângerii şi a traficului de persoane în legătură cu aceste activități; asigurarea exercitării activităților de natură sexuală în condiții de legalitate; asigurarea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute din activitățile reglementate prin

prezenta lege.

Dintre cei 19 iniațitori ai proiectului de legalizare a prostituției fac parte și doi membrii ai PSD, Hagiu Augustin-Florin, Marian Călin-Petru. Ceilalți sunt membrii PNL: Andrei Alexandru-Ioan, Baciu Romică-Andrei, Bogdan Ionel-Ovidiu, Buican Cristian, Cadar Răzvan-Olimpiu, Ciobanu Adrian-Virgil, Ciobotaru Dragoş-Fănică, Cotinescu Ilie-Aurelian, Culeafă Mihai, Gal Călin-Graţian, Iordache Ion, Matei Aneta, Mocanu Adrian, Popa Alexandru, Scarlat George, Stănescu Vetuţa, Teslariu Andrei-Ionuţ. Marian Călin-Petru.

FOTO: Envato/Facebook