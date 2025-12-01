Prima pagină » Actualitate » Mircea Cărtărescu spulberă diaspora. „A fost cea mai democratică. Apoi au început să-și urască atât de mult propria țară, încât au vrut să o distrugă”

Mircea Cărtărescu spulberă diaspora. „A fost cea mai democratică. Apoi au început să-și urască atât de mult propria țară, încât au vrut să o distrugă”

01 dec. 2025, 12:38, Actualitate
Mircea Cărtărescu spulberă diaspora. „A fost cea mai democratică. Apoi au început să-și urască atât de mult propria țară, încât au vrut să o distrugă”
Mircea Cărtărescu este nemulțumit de virajul diasporei spre dreapta / Sursă Foto: Mediafax / Victor Ciupuliga

Într-un amplu interviu acordat ziarului britanic The Guardian, scriitorul Mircea Cărtărescu comentează  fenomenul schimbării de opțiuni electorale în diaspora, criticând virajul acesteia spre dreapta: „Multă vreme, diaspora a fost cea mai democratică și cea mai avansată parte a societății, dar, spre surprinderea noastră uriașă, s-a întors complet împotriva ei”.

The Guardian a publicat un interviu cu Mircea Cărtărescu, cu ocazia lansării în Marea Britanie a volumului „Aripa stângă”, prima parte a trilogiei „Orbitor”. În viziunea celui mai premiat scriitor român contemporan, tendința generală a votului diasporei, din ultimii ani, s-a modificat radical.

  • În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, George Simion (587.000 de voturi) a avut 60% și Nicușor Dan (247.000) a avut 25%.
  • În al doilea tur, George Simion (912.000 de voturi) a avut 55% și Nicușor Dan (723.000) a avut 44%.
  • Practic, 500.000 de români din diaspora s-au adăugat lui Nicușor Dan în al doilea tur, față de primul tur.”.

Cărtărescu, despre o parte a diasporei. Virajul spre dreapta ar izvorî din invidie

Jurnalistul The Guardian, citat de Hotnews.ro, notează că relația ambivalentă a lui Cărtărescu cu România „ar putea fi cel mai românesc lucru despre el”. Articolul amintește faptul că România avea, în 2024, cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană, cu 3,1 milioane de cetățeni români care trăiau în alte state membre.

Tot publicația observă că, la scrutinul prezidențial reprogramat din mai 2025, o majoritate clară dintre acești expați a votat pentru un candidat „naționalist, de tip MAGA”.

Cărtărescu comentează foarte critic această schimbare, sugerând că virajul spre suveranism ar izvorî din invidie: „Multă vreme, diaspora a fost cea mai democratică și cea mai avansată parte a societății, dar, spre surprinderea noastră uriașă, s-a întors complet împotriva ei. Au început să-i invidieze pe românii rămași în țară, atunci când aceștia au început să câștige mai mulți bani decât ei în străinătate. Au început, de fapt, să-și urască atât de mult propria țară, încât au vrut să o distrugă”.

„Românii au fost întotdeauna europeni și vor continua să fie”

Însă, scriitorul rămâne optimist în privința orientării pro-europene a României.

„Românii au fost întotdeauna europeni și vor continua să fie. Data la care au devenit membri ai Uniunii Europene, în 2007, a fost poate cea mai importantă zi din istoria noastră. Chiar dacă acele mișcări fasciste sau extremiste sunt foarte puternice acum în România, sperăm că se vor diminua”, conchide cel mai premiat autor român contemporan.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Revolta intelectualilor. Cărtărescu și alte peste 300 de personalități culturale semnează o scrisoare împotriva lui Bolojan/Ce îi reproșează premierului

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
14:11
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
VIDEO Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
14:10
Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
VIDEO Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
13:51
Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
SPORT S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
13:37
S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
SĂRBĂTORI Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
13:27
Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
BREAKING NEWS 🚨 Premierul Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia. Strigătele oamenilor au acoperit imnul național
13:26
🚨 Premierul Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia. Strigătele oamenilor au acoperit imnul național
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Cancan.ro
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Efectul Batman: de ce oamenii se comportă mai frumos în prezența unui „supererou”
FLASH NEWS O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
14:14
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
DEZVĂLUIRI La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
13:33
La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
HOROSCOP Cele 3 ZODII care au parte de o bucurie neașteptată începând cu 1 decembrie 2025
12:59
Cele 3 ZODII care au parte de o bucurie neașteptată începând cu 1 decembrie 2025
HOROSCOP Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni
12:57
Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni
Gândul de Vreme 1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul
12:54
1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială
12:49
Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială

Cele mai noi