Într-un amplu interviu acordat ziarului britanic The Guardian, scriitorul Mircea Cărtărescu comentează fenomenul schimbării de opțiuni electorale în diaspora, criticând virajul acesteia spre dreapta: „Multă vreme, diaspora a fost cea mai democratică și cea mai avansată parte a societății, dar, spre surprinderea noastră uriașă, s-a întors complet împotriva ei”.

The Guardian a publicat un interviu cu Mircea Cărtărescu, cu ocazia lansării în Marea Britanie a volumului „Aripa stângă”, prima parte a trilogiei „Orbitor”. În viziunea celui mai premiat scriitor român contemporan, tendința generală a votului diasporei, din ultimii ani, s-a modificat radical.

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, George Simion (587.000 de voturi) a avut 60% și Nicușor Dan (247.000) a avut 25%.

În al doilea tur, George Simion (912.000 de voturi) a avut 55% și Nicușor Dan (723.000) a avut 44%.

Practic, 500.000 de români din diaspora s-au adăugat lui Nicușor Dan în al doilea tur, față de primul tur.”.

Cărtărescu, despre o parte a diasporei. Virajul spre dreapta ar izvorî din invidie

Jurnalistul The Guardian, citat de Hotnews.ro, notează că relația ambivalentă a lui Cărtărescu cu România „ar putea fi cel mai românesc lucru despre el”. Articolul amintește faptul că România avea, în 2024, cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană, cu 3,1 milioane de cetățeni români care trăiau în alte state membre.

Tot publicația observă că, la scrutinul prezidențial reprogramat din mai 2025, o majoritate clară dintre acești expați a votat pentru un candidat „naționalist, de tip MAGA”.

Cărtărescu comentează foarte critic această schimbare, sugerând că virajul spre suveranism ar izvorî din invidie: „Multă vreme, diaspora a fost cea mai democratică și cea mai avansată parte a societății, dar, spre surprinderea noastră uriașă, s-a întors complet împotriva ei. Au început să-i invidieze pe românii rămași în țară, atunci când aceștia au început să câștige mai mulți bani decât ei în străinătate. Au început, de fapt, să-și urască atât de mult propria țară, încât au vrut să o distrugă”.

„Românii au fost întotdeauna europeni și vor continua să fie”

Însă, scriitorul rămâne optimist în privința orientării pro-europene a României.

„Românii au fost întotdeauna europeni și vor continua să fie. Data la care au devenit membri ai Uniunii Europene, în 2007, a fost poate cea mai importantă zi din istoria noastră. Chiar dacă acele mișcări fasciste sau extremiste sunt foarte puternice acum în România, sperăm că se vor diminua”, conchide cel mai premiat autor român contemporan.

