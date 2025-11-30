Prima pagină » Știri politice » 30 noiembrie. Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis

30 noiembrie. Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis

Cristian Lisandru
30 nov. 2025, 06:00, Știri politice
30 noiembrie. Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis

Ziua de 30 noiembrie 2024 a fost una de tranziție, în contextul în care românii și partidele politice se pregăteau pentru alegerile parlamentare programate pentru data de 1 decembrie. Pe scena politică, decizia CCR de renumărare a voturilor înregistrate în primul tur al alegerilor prezidențiale a „pus paie pe foc”, iar în aer plutea o „mutare” istorică. Ședința CSAT convocată de Klaus Iohannis în data de 29 noiembrie a plasat în scenariu, surprinzător, și atacurile cibernetice care ar fi „lovit” România în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale, dar și în timpul alegerilor.

Încetul cu încetul, tensiunea a crescut progresiv, s-a insistat pe campania electorală „suspectă” efectuată de Călin Georgescu pe TikTok, iar Elena Lasconi (USR) – plasată pe poziția a doua după primul tur al alegerilor prezidențiale – a avertizat că renumărarea voturilor ar reprezenta „un atac la adresa siguranței naționale”.

  • Clasat pe poziția a treia în clasamentul prezidențiabililor, Marcel Ciolacu s-a retras de la șefia PSD, iar apoi a anunța că nu va mai participa la cursa pentru Cotroceni dacă alegerile vor fi reluate de la zero. (informații suplimentare AICI)
  • Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul în legătură cu campania lui Călin Georgescu, care declarase „zero cheltuieli”. (mai multe detalii AICI)
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis, după ședința CSAT convocată de președintele Klaus Iohannis, că nu au existat interferențe în procesul electoral. (informații detaliate AICI)

Gândul prezintă, punctual, evenimentele care s-au derulat pe scena politică din România din momentul în care candidatul independent Călin Georgescu și Elena Lasconi (USR) au câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 și până când, în data de 6 decembrie, Curtea Constituțională a României a decis ca alegerile prezidențiale să fie anulate.

30 noiembrie 2024. AEP anunță încheierea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat încheierea – în data de 30 noiembrie, la ora 07:00 – încheierea campaniei pentru alegerile parlamentare.

Totodată, AEP a precizat că procesul electoral vor fi organizate, pe teritoriul României, 18.968 de secții de votare, iar în străinătate, 950 de secții de votare.

  • În România, votarea la cele 18.968 de secții urma să înceapă duminică, 1 decembrie 2024, ora 07:00 și să se încheie la ora 21:00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cetățenii care, la ora 21:00, s-ar mai fi aflat în sediul secției de votare, precum și pentru cei care ar fi fost la rând, în afara sediului secției de votare, pentru a intra să voteze.
  • Votarea în străinătate avea să înceapă sâmbătă, 30 noiembrie 2024, la ora 07:00 (ora locală) și să se încheie la ora 21:00 (ora locală), în timp ce duminică, 1 decembrie 2024, secțiile de votare din străinătate urmau a fi deschise deschise în intervalul orar 07.00-21.00 (ora locală).

30 noiembrie 2024. Președintele AEP: Judecătorii CCR nu vor putea primi, până pe 2 decembrie, situația completă a renumărării voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale

Toni Greblă, președintele AEP, a anunțat – în data de 30 decembrie, că situația completă a renumărării voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale nu va putea fi transmisă – până la termenul fixat, respectiv 2 decembrie 2024 – către Curtea Constituțională a României.

Problema apărută era aceea a renumărării voturilor din diaspora.

„Vom avea în țară cel puțin 95% din numărul secțiilor de votare. Cred că va putea Curtea Constituțională să tragă o concluzie cu privire la faptul dacă există fraude majore în cele 95% din numărul secțiilor de votare pe care le va avea de examinat și cred că ar putea să ia o hotărâre. În situația în care Curtea Constituțională consideră că este necesar să verifice chiar toate secțiile de votare din lume, atunci termenul se va prelungi, situație care va complica foarte mult desfășurarea în continuare a alegerilor”, declara Toni Greblă la momentul respectiv.

Potrivit șefului AEP, o întârziere în validarea rezultatelor ar fi afectat tipărirea buletinelor de vot pentru turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Nu știu ce să trecem pe buletinele de vot, cele două nume care vor fi (n.red. – în turul doi). Dacă aceste buletine nu încep să fie tipărite cel mai târziu miercuri dimineață, nu pot să ajungă la secțiile de votare sâmbătă seară. Vom tipări buletinele de vot astfel cum rezultatul scrutinului va fi validat de Curtea Constituțională”, a adăugat președintele AEP.

Toni Greblă

30 noiembrie 2024. Decizie definitivă a CAB: Observatorii independenți, excluși de la procesul de renumărare a voturilor pentru alegerile prezidențiale

Curtea de Apel București  respinge definitiv cererea formulată de Expert Forum în legătură cu permiterea prezenței observatorilor independenți la renumărarea voturilor înregistrate în turul întâi al alegerilor prezidențiale din România.

Expert Forum, dar și alte ONG-uri acreditate ca observatori independenți la turul I al alegerilor prezidențiale de pe 24 noiembrie, au criticat decizia BEC de a interzice accesul observatorilor la procesul de renumărare a voturilor.

Potrivit deciziei Biroului Electoral Central, la renumărarea voturilor puteau participa exclusiv membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar și statisticienii.

Conform minutei ședinței de judecată pronunțate de Curtea de Apel București, cererea Expert Forum, care contesta decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a interzice prezența observatorilor independenți, a fost declarată „nefondată”.

„Curtea de Apel București a admis recursul BEJ Ilfov și a respins solicitarea EFOR pentru a observa renumărarea. Acum câteva minute am fost dați afară de la BEJ Ilfov”, a anunțat Expert Forum pe Facebook, după decia CAB.

30 noiembrie 2024. Klaus Iohannis, absent din spațiul public. Lasconi: „El nu vorbește, nici nu cred că există”

În toată această perioadă controversată care a urmat primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, președintele Iohannis a fost absent din spațiul public.

A convocat și a prezidat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din data de 29 noiembrie, dar atât și nimic mai mult.

Klaus Iohannis

Finalista Elena Lasconi – candidata USR – a fost ironică și a declarat că președintele României nu numai că nu vorbește, dar nici nu ar exista cu adevărat.

Elena Lasconi

Lasconi fusese întrebată dacă a fost sunată de Iohannis după ce s-a clasat pe locul al doilea în cursa pentru Cotroceni, după primul tur al alegerilor.

„În ziua în care au fost alegerile, mi-am ţinut telefonul pe silenţios şi cred că am vorbit în total 3 minute, cu fiică-mea, că nu s-a simţit prea bine în ziua respectivă. Nu am stat să mă uit pe telefoane tot timpul. Doamne! El (n.red. – Klaus Iohannis) nu vorbeşte, cred că nici nu există”, spunea Elena Lasconi. (mai multe informații AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Alegeri în Transnistria. Lumea „Sovietului Suprem”: cine se luptă, care sunt mizele. Plus: cum legitimează Kremlinul „scrutinul” din Tiraspol
07:00
Alegeri în Transnistria. Lumea „Sovietului Suprem”: cine se luptă, care sunt mizele. Plus: cum legitimează Kremlinul „scrutinul” din Tiraspol
VIDEO Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar
21:17
Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar
VIDEO În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu
20:19
În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu
FLASH NEWS După ce l-a dat afară și a trecut de partea lui Bolojan, Ludovic Orban îl atacă pe Nicușor Dan: “Sper să nu i se suie la cap!”
16:05
După ce l-a dat afară și a trecut de partea lui Bolojan, Ludovic Orban îl atacă pe Nicușor Dan: “Sper să nu i se suie la cap!”
CONTROVERSĂ De la Regele Cioabă, la presa internațională, toată lumea râde de Ionuț Moșteanu. Regele romilor și-a publicat diplomele și se întreabă ironic: oare sunt singurul care le are pe bune?
15:32
De la Regele Cioabă, la presa internațională, toată lumea râde de Ionuț Moșteanu. Regele romilor și-a publicat diplomele și se întreabă ironic: oare sunt singurul care le are pe bune?
FLASH NEWS Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam”
15:06
Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam”
Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cum a ajuns un fost colaborator al forțelor americane din Afganistan să împuște soldați americani. Suspectul, înrolat în „unitățile zero” ale CIA
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Ziua în care saşii din Transilvania au devenit privilegiaţi pentru următorii 650 de ani
ACTUALITATE 30 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Woody Allen împlinește 90 de ani, Billy Idol 70. Își pierde viața Paul Walker
07:15
30 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Woody Allen împlinește 90 de ani, Billy Idol 70. Își pierde viața Paul Walker
PORTRET Când Europa se clatină, Viktor Orban rămâne neclintit: Paradoxul stabilității ungare care „sfidează” un continent în derivă
07:00
Când Europa se clatină, Viktor Orban rămâne neclintit: Paradoxul stabilității ungare care „sfidează” un continent în derivă
ECONOMIE România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește
06:30
România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă PACEA se semnează, UE ne transmite că Razboiul Rece cu Rusia va continua”
06:00
Dan Dungaciu: „Dacă PACEA se semnează, UE ne transmite că Razboiul Rece cu Rusia va continua”
VIDEO EXCLUSIV Etajele inferioare ale blocului explodat în Rahova ar putea fi SALVATE. Șef consolidări: „Oamenii vor putea intra în apartamentele puse în siguranță”
05:45
Etajele inferioare ale blocului explodat în Rahova ar putea fi SALVATE. Șef consolidări: „Oamenii vor putea intra în apartamentele puse în siguranță”
CREDINȚĂ Ce semnificație are Sfântul Andrei, cel Întâi chemat al românilor. De ce este considerat apostolul Domnului ocrotitorul României
05:00
Ce semnificație are Sfântul Andrei, cel Întâi chemat al românilor. De ce este considerat apostolul Domnului ocrotitorul României

Cele mai noi