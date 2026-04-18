Mircea Dinescu lansează o „Invitație la un spectacol funerar”. „Știu de pe-acum rușinea ce mă paște/de-a fi slăvit de-un cârd de farisei”

Mircea Dinescu a postat recent pe pagina sa de Facebook un text sub forma unei poezii. Textul este intitulat „Invitație la un spectacol funerar”.
„Invitație la un spectacol funerar
Cînd m-ați scuipat credeam că îs ca pruncul,
frumos, fi-mi-ar deochiul ăsta chior,
că v-ați făcut erou dintr-un furuncul
crescut pe b**a unui dictator.
Și-acum îi mîngîiați cu drag urmașii
în loc să dați în urma lui cu clor,
lingîndu-i cu smerenie chiar pașii
că v-a servit r***t cu tricolor.
De o s-ajung și eu la miezul nopții
un stîrv netrebnic, înfășat în steag,
ca fruct al unei tainice adopții
dată de maica morții în vileag,
știu de pe-acum rușinea ce mă paște
de-a fi slăvit de-un cîrd de farisei
orăcăind precum un cor de broaște
c-am fost cîndva la fel de laș ca ei,
un soi de bou ce se dădea centaur
legat pînă la urmă de un par
fiindcă-am jucat în Epoca de aur
în piesa regizată de-un cizmar,
drept care mîndra gardă de onoare
va trage vreo trei salve-n cimitir
de vor cădea băbuțele-n cărare
prinse-n flagrant de ștevie și știr”, se arată în postarea de pe Facebook.
