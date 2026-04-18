Mircea Dinescu lansează o „Invitație la un spectacol funerar”. „Știu de pe-acum rușinea ce mă paște/de-a fi slăvit de-un cârd de farisei”

Mircea Dinescu lansează o
Mircea Dinescu a postat recent pe pagina sa de Facebook un text sub forma unei poezii. Textul este intitulat „Invitație la un spectacol funerar”.

„Invitație la un spectacol funerar

Cînd m-ați scuipat credeam că îs ca pruncul,
frumos, fi-mi-ar deochiul ăsta chior,
că v-ați făcut erou dintr-un furuncul
crescut pe b**a unui dictator.
Și-acum îi mîngîiați cu drag urmașii
în loc să dați în urma lui cu clor,
lingîndu-i cu smerenie chiar pașii
că v-a servit r***t cu tricolor.

De o s-ajung și eu la miezul nopții
un stîrv netrebnic, înfășat în steag,
ca fruct al unei tainice adopții
dată de maica morții în vileag,
știu de pe-acum rușinea ce mă paște
de-a fi slăvit de-un cîrd de farisei
orăcăind precum un cor de broaște
c-am fost cîndva la fel de laș ca ei,
un soi de bou ce se dădea centaur
legat pînă la urmă de un par
fiindcă-am jucat în Epoca de aur
în piesa regizată de-un cizmar,
drept care mîndra gardă de onoare
va trage vreo trei salve-n cimitir
de vor cădea băbuțele-n cărare
prinse-n flagrant de ștevie și știr”, se arată în postarea de pe Facebook.

Reacții în mediul online

Postarea a strâns numeroase reacții din partea prietenilor virtuali.

  • „Excepțională și ironică dar reală autobiografie! Sunteți la apogeul creației de poet! Felicitări!”
  • „Chemare la rațiune şi discernământ, ar zice unii. Dar este fain că o faci în versuri”;
  • „Niciodată nu este prea târziu! Sinceritatea și dreapta judecată sunt darurile senectuții. Felicitari! Ai o inegalabilă imaginație”;
  • „Dați-vă drumul Maestre. Trăiți a doua tinerețe în creație fără să mai fiți cenzurat, încă”;
  • „Felicitări! Cuvintele mele ar fi prea sărace ca să îmi arat admirația! Așa că, fiți binecuvântat pentru că sunteți o binecuvântare!”.

Sursă foto: Facebook Mircea Dinescu; Mediafax Foto

