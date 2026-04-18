Mircea Dinescu lansează o „Invitație la un spectacol funerar”. „Știu de pe-acum rușinea ce mă paște/de-a fi slăvit de-un cârd de farisei”

Mircea Dinescu a postat recent pe pagina sa de Facebook un text sub forma unei poezii. Textul este intitulat „Invitație la un spectacol funerar”.

„Invitație la un spectacol funerar

Cînd m-ați scuipat credeam că îs ca pruncul,

frumos, fi-mi-ar deochiul ăsta chior,

că v-ați făcut erou dintr-un furuncul

crescut pe b**a unui dictator.

Și-acum îi mîngîiați cu drag urmașii

în loc să dați în urma lui cu clor,

lingîndu-i cu smerenie chiar pașii

că v-a servit r***t cu tricolor.

De o s-ajung și eu la miezul nopții

un stîrv netrebnic, înfășat în steag,

ca fruct al unei tainice adopții

dată de maica morții în vileag,

știu de pe-acum rușinea ce mă paște

de-a fi slăvit de-un cîrd de farisei

orăcăind precum un cor de broaște

c-am fost cîndva la fel de laș ca ei,

un soi de bou ce se dădea centaur

legat pînă la urmă de un par

fiindcă-am jucat în Epoca de aur

în piesa regizată de-un cizmar,

drept care mîndra gardă de onoare

va trage vreo trei salve-n cimitir

de vor cădea băbuțele-n cărare

prinse-n flagrant de ștevie și știr”, se arată în postarea de pe Facebook.

Reacții în mediul online

Postarea a strâns numeroase reacții din partea prietenilor virtuali.

„Excepțională și ironică dar reală autobiografie! Sunteți la apogeul creației de poet! Felicitări!”

„Chemare la rațiune şi discernământ, ar zice unii. Dar este fain că o faci în versuri”;

„Niciodată nu este prea târziu! Sinceritatea și dreapta judecată sunt darurile senectuții. Felicitari! Ai o inegalabilă imaginație”;

„Dați-vă drumul Maestre. Trăiți a doua tinerețe în creație fără să mai fiți cenzurat, încă”;

„Felicitări! Cuvintele mele ar fi prea sărace ca să îmi arat admirația! Așa că, fiți binecuvântat pentru că sunteți o binecuvântare!”.

Sursă foto: Facebook Mircea Dinescu; Mediafax Foto