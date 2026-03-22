Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”

Mircea Dinescu a postat recent pe pagina sa de Facebook un text sub forma unei fabule, intitulat „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”. Textul îl prezintă pe președintele României într-un context imaginar și satiric.

„Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump

Lumea e-un magazin de bibelouri

în care dă din trompă Donald Trump,

dansînd ba cazanciocul, ba tangouri,

cînd nu-i citește Putin din Mein Kampf.

Astfel adoarme el seară de seară,

sugînd la mama bombei sub cearceaf,

hai, cîntă-i Nicușoare la chitară

urări de Premiul Nobel pentru jaf,

că pentru pace nu mai e nici vorbă,

așa că dă-i sub nas cu maghiran

și jură cînd îi cade-o muscă-n ciorbă

c-a fost trimisă tocmai din Iran”, spune poetul Mircea Dinescu în poezia dedicată lui Nicușor Dan.

