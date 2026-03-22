Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”

Mircea Dinescu a postat recent pe pagina sa de Facebook un text sub forma unei fabule, intitulat „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”. Textul îl prezintă pe președintele României într-un context imaginar și satiric.

„Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump Lumea e-un magazin de bibelouri în care dă din trompă Donald Trump, dansînd ba cazanciocul, ba tangouri, cînd nu-i citește Putin din Mein Kampf. Astfel adoarme el seară de seară, sugînd la mama bombei sub cearceaf, hai, cîntă-i Nicușoare la chitară urări de Premiul Nobel pentru jaf, că pentru pace nu mai e nici vorbă, așa că dă-i sub nas cu maghiran și jură cînd îi cade-o muscă-n ciorbă c-a fost trimisă tocmai din Iran”, spune poetul Mircea Dinescu în poezia dedicată lui Nicușor Dan.

Recomandarea autorului: