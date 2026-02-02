Mircea Radu, fotografie rară alături de mama sa. ”Nu există zi în care să nu deschid ușa pe care am închis-o atunci”

Mircea Radu, în vârstă de 57 de ani, a dat publicității o fotografie rară în care apare alături de mama sa, pe vremea când era foarte mic.



Pe contul său de Facebook, Mircea Radu a postat o imagine rară, în care apare alături de mama sa. Fotografia este însoțită de un mesaj extrem de emoționant și dureros scris de prezentatorul TV.

””Ai să vezi, va fi bine!”, i-am spus. “Nu, nu va fi”, mi-a răspuns. Apoi s-a așezat pe un scaun. Pe culoarul Spitalului Militar Central mirosea a tifon și a spirt, se amestecau uniforme albe și kaki iar pentru mine se oprise timpul în loc. Așteptam un diagnostic. O operaseră cu câteva zile în urmă. Lungită pe patul de spital privea în gol. M-am așezat lângă ea și am tras aer în piept. Mi-a făcut semn să nu spun nimic.

Ne-o dăduseră acasă de o lună. În dimineața aia era parcă și mai slăbită, și mai îngândurată. Din ea nu mai rămăseseră decât ochii. “Mă întorc din vacanță într-o săptămână” i-am spus din ușă. Mi-a zâmbit. M-a privit lung și în tăcere, așa cum fac oamenii când știu ceva ce alții nu știu și nici nu vor să afle.

Azi e ziua ta. Nu există zi în care să nu deschid ușa pe care am închis-o atunci. Te iubesc, mama”, a notat Mircea Radu în mediul online.

Mircea Radu, o carieră de succes

Mircea Radu a cunoscut un succes uriaș cu emisiunea ”Din Dragoste”, pe care a moderat-o cu mulți ani în urmă. De-a lungul anilor, acesta a mai moderat și alte emisiuni care s-au bucurat de aprecierea publicului.