Prima pagină » Actualitate » „Bombă” la Universitatea Craiova: Mirel Rădoi a demisionat după 1-2 cu UTA!

„Bombă” la Universitatea Craiova: Mirel Rădoi a demisionat după 1-2 cu UTA!

10 nov. 2025, 09:21, Actualitate
„Bombă” la Universitatea Craiova: Mirel Rădoi a demisionat după 1-2 cu UTA!
„Bombă” la Universitatea Craiova: Mirel Rădoi a demisionat după 1-2 cu UTA! / Sursa FOTO: prosport.ro

La Craiova nu este liniște absolut deloc, chiar dacă echipa tocmai ce a repurtat o victorie extraordinară în Conference League, 1-0 la Viena, pe terenul Rapidului austriac. A fost de ajuns un duș rece administrat de UTA, în campionat, pentru ca atmosfera să fie aruncată în aer, din nou, scrie PROSPORT.RO.

Potrivit sursei citate, la finalul partidei, antrenorul Mirel Rădoi și-ar fi anunțat elevii că pleacă, iar decizia sa este una definitivă, de data aceasta.

Îl mai păstrează Rotaru la echipă?

De altfel, scrie Prosport, Rădoi și-ar fi luat la revedere de la jucători, dând de înțeles că nu se va răzgândi.

Craiova a pierdut în etapa a 16-a meciul de pe teren propriu cu UTA, arădenii impunându-se cu 2-1. În două partide din Superligă, UTA i-a luat Universității 4 puncte din 6; în tur, a fost 3-3, după ce „Știința” a condus cu 3-0, la un moment dat.

Informația plecării lui Mirel Rădoi a fost anunțată în premieră de jurnalistul Decebal Rădulescu, ale cărui surse i-au confirmat că, în vestiar, după partida de duminică, fostul internațional le-a transmis fotbaliștilor că a fost ultimul său joc la conducerea echipei „alb-albastre”.

Din câte se pare, patronul Mihai Rotaru a transmis că va avea o nouă întrevedere cu Rădoi.

Rămâne de văzut dacă îl va convinge și de această dată să se răzgândească, la fel cum s-a întâmplat cu două săptămâni în urmă. Și atunci Mirel Rădoi era decis să plece, dar într-un final a rămas pe bancă, după o discuție cu acționarul majoritar al clubului.

Fanatik.ro scrie că ar fi pentru a 6-a oară în acest sezon când Rădoi solicită ruperea contractului cu formația din Bănie.

De data asta, însă, Rotaru nu ar mai vrea să-l întoarcă din drum. Relația dintre patron și tehnician s-ar fi deteriorat în ultima perioadă tocmai din cauza modului schimbător de lucru al fostului selecționer și a stării tensionate transmise vestiarului.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB și, în același timp, nașul lui Rădoi, a comentat într-o notă amară cele întâmplate la Craiova – „Ce e 100%? Dacă și-a luat Mirel la revedere, eu trebuie să îmi iau mai mult. Cu ultima clasată, eu trebuie să plec mai repede decât el”.

Rădoi, tensionat și la conferință

Mirel Rădoi a afișat o stare de tensiune și la flash-interviul de la finalul meciului cu UTA, atunci când antrenorul a răbufnit împotriva reporterului TV.

„Cum vine această pauză, vă priește sau, din contră, vă încurcă?”, a fost întrebat Rădoi. În acel moment, tehnicianul „Științei” a răbufnit, simțindu-se „jignit” de dialogul cu reporterul:

„Care credeți că ar fi răspunsul? Că am pierdut, mi-ar prii, nu?! Nu înțeleg întrebările astea retorice, dacă vreți să mă luați la mișto… Din respect pentru dumneavoastră vin aici și încerc să vă răspund, dar, dacă am pierdut, cum ar putea să ne prindă următoarea perioadă? Fericiți, nu?! Nu înțeleg”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”

CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană

Mirel Rădoi, decis să DEMISIONEZE după meciul din Cupa României, cu Sănătatea Cluj?! Ce hotărâre de ultim moment a luat Universitatea Craiova

DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi

Mediafax
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
INFOTRAFIC: Atenție șoferi, ceața pune probleme în trafic în București și mai multe județe din Moldova și Transilvania
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Tot mai mulți americani își șterg sau acoperă tatuajele cu simboluri neonaziste
SPORT Charalambous şi Pintilii au vrut să-și dea demisia de la FCSB. Ce a făcut Gigi Becali
09:31
Charalambous şi Pintilii au vrut să-și dea demisia de la FCSB. Ce a făcut Gigi Becali
SPORT Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”
09:08
Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”
EXTERNE Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate
09:01
Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate
SPORT Hermannstadt – FCSB 3-3. Gigi Becali taie în carne vie după încă un semieșec în Liga 1: Bîrligea și MM Stoica, țintele patronului
07:35
Hermannstadt – FCSB 3-3. Gigi Becali taie în carne vie după încă un semieșec în Liga 1: Bîrligea și MM Stoica, țintele patronului