„Bombă” la Universitatea Craiova: Mirel Rădoi a demisionat după 1-2 cu UTA!

La Craiova nu este liniște absolut deloc, chiar dacă echipa tocmai ce a repurtat o victorie extraordinară în Conference League, 1-0 la Viena, pe terenul Rapidului austriac. A fost de ajuns un duș rece administrat de UTA, în campionat, pentru ca atmosfera să fie aruncată în aer, din nou, scrie PROSPORT.RO.

Potrivit sursei citate, la finalul partidei, antrenorul Mirel Rădoi și-ar fi anunțat elevii că pleacă, iar decizia sa este una definitivă, de data aceasta.

Îl mai păstrează Rotaru la echipă?

De altfel, scrie Prosport, Rădoi și-ar fi luat la revedere de la jucători, dând de înțeles că nu se va răzgândi.

Craiova a pierdut în etapa a 16-a meciul de pe teren propriu cu UTA, arădenii impunându-se cu 2-1. În două partide din Superligă, UTA i-a luat Universității 4 puncte din 6; în tur, a fost 3-3, după ce „Știința” a condus cu 3-0, la un moment dat.

Informația plecării lui Mirel Rădoi a fost anunțată în premieră de jurnalistul Decebal Rădulescu, ale cărui surse i-au confirmat că, în vestiar, după partida de duminică, fostul internațional le-a transmis fotbaliștilor că a fost ultimul său joc la conducerea echipei „alb-albastre”.

Din câte se pare, patronul Mihai Rotaru a transmis că va avea o nouă întrevedere cu Rădoi.

Rămâne de văzut dacă îl va convinge și de această dată să se răzgândească, la fel cum s-a întâmplat cu două săptămâni în urmă. Și atunci Mirel Rădoi era decis să plece, dar într-un final a rămas pe bancă, după o discuție cu acționarul majoritar al clubului.

Fanatik.ro scrie că ar fi pentru a 6-a oară în acest sezon când Rădoi solicită ruperea contractului cu formația din Bănie.

De data asta, însă, Rotaru nu ar mai vrea să-l întoarcă din drum. Relația dintre patron și tehnician s-ar fi deteriorat în ultima perioadă tocmai din cauza modului schimbător de lucru al fostului selecționer și a stării tensionate transmise vestiarului.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB și, în același timp, nașul lui Rădoi, a comentat într-o notă amară cele întâmplate la Craiova – „Ce e 100%? Dacă și-a luat Mirel la revedere, eu trebuie să îmi iau mai mult. Cu ultima clasată, eu trebuie să plec mai repede decât el”.

Rădoi, tensionat și la conferință

Mirel Rădoi a afișat o stare de tensiune și la flash-interviul de la finalul meciului cu UTA, atunci când antrenorul a răbufnit împotriva reporterului TV.

„Cum vine această pauză, vă priește sau, din contră, vă încurcă?”, a fost întrebat Rădoi. În acel moment, tehnicianul „Științei” a răbufnit, simțindu-se „jignit” de dialogul cu reporterul:

„Care credeți că ar fi răspunsul? Că am pierdut, mi-ar prii, nu?! Nu înțeleg întrebările astea retorice, dacă vreți să mă luați la mișto… Din respect pentru dumneavoastră vin aici și încerc să vă răspund, dar, dacă am pierdut, cum ar putea să ne prindă următoarea perioadă? Fericiți, nu?! Nu înțeleg”.

