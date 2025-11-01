Prima pagină » Actualitate » Mirela a plecat de peste două decenii în Spania. Afacerea cu care ea și soțul ei i-au cucerit pe străini

01 nov. 2025, 14:42, Actualitate
Mirela Timofte, o româncă în vârstă de 45 de ani, este stabilită în Spania de mai bine de două decenii. Ea a povestit cum, alături de soțul ei, a ajuns un exemplu pentru comunitatea ei. Cei doi români au reușit să pună acolo bazele unei mici afaceri agricole, în zona Castel de Ferro, o localitate de coastă din provincia Granada.

Astfel, Mirela și soțul ei, Florin, au părăsit România în căutarea unui trai mai bun. Ei sunt agricultori în Spania și gestionează culturile de ardei și castraveți olandezi, iar recent au apărut chiar într-un program la o televiziune locală, despre oameni care redau viață satelor spaniole. Povestea lor de viață a devenit apoi un exemplu de urmat, mulți oameni apreciindu-i pentru inițiativa de care au dat dovadă, de când locuiesc departe de țara natală.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Mirela este originară din Tulcea și a plecat în Spania în 2005, după ce a absolvit Dreptul. Banii pe care îi știga în România însă erau prea puțini, mai exact 200 de euro pe lună, iar în Spania aceeași sumă o câștiga într-o săptămână de muncă în domeniul agriculturii.

De altfel, localitatea spaniolă Castel de Ferro a cunoscut un proces remarcabil de repopulare în ultimele decenii.Numărul locuitorilor s-a dublat, datorită străinilor care, asemenea Mirelei, au ales se stabilească acolo pentru o viață mai bună.

Povestea de succes a Mirelei a devenit cunoscută după ce a fost inclusă în emisiunea spaniolă „Los Repobladores”, în care a vorbit despre experiența sa și cum i s-a schimbat viața, după ce a pus pe picioare mica sa afacere cu legume.

