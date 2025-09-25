Misiune IMPOSIBILĂ. Ministrul Fondurilor UE spune că România trebuie să cheltuiască 13 miliarde de euro din PNRR până în august 2026

România are la dispoziție mai puțin de un an pentru a cheltui efectiv 13 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

El a explicat că, din totalul de 21,5 miliarde de euro cât mai are România în PNRR, mare parte sunt deja contractați, însă foarte multe proiecte mari de infrastructură nu mai pot fi realizate până la termenul-limită de 31 august 2026, din cauza întârzierilor și problemelor de achiziții publice.

„Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiți efectiv din acest moment până pe 31 august 2026. În mai puțin de un an”, a spus Pîslaru, la Europa FM.

Potrivit ministrului, în țară au intrat deja 10 miliarde de euro, din care 7 miliarde s-au investit, restul urmând să fie virați. În total, România are peste 17.000 de proiecte finanțate prin PNRR – de la renovarea de case tradiționale, castele și biserici, până la construcția de școli, spitale și autostrăzi.

Pentru a urmări progresul, autoritățile pregătesc un tablou de bord interactiv, cu harta tuturor proiectelor, unde românii vor putea vedea stadiul lucrărilor și chiar comenta direct dacă există probleme pe teren.

„PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim în jurul acestui proiect”, a subliniat Pîslaru, care vrea să transforme România într-un „mare șantier” până la finalul programului.

Surse foto: Mediafax foto / Alexandru Dobre

