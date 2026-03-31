Prima pagină » Actualitate » MM Stoica dezvăluie ce fotbalist vrea să transfere Gigi Becali cu orice preț. „Îi place foarte mult, spune că e cel mai bun la ora actuală”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre cel mai dorit fotbalist de către Gigi Becali la ora actuală. Finanțatorul FCSB este dispus să încerce transferul, care ar fi, de departe, lovitura verii în Liga 1.

Este vorba despre interesul pentru Denis Drăguș, atacant aflat sub contract cu gruparea turcă Trabzonspor.

„M-aș mira ca Drăguș să plece din Turcia”

Internaționalul român a fost creditat în presa din Turcia cu o afirmație în care și-a exprimat dorința de a lucra, din nou, cu Mirel Rădoi. Cei doi au mai colaborat atât la „naționala” mare, cât și la tineret. Acum, Drăguș ar fi spus că e pregătit să facă același lucru și la FCSB, dacă tehnicianul „roș-albaștrilor” vrea.

„Am lucrat cu el atât la loturile naționale de tineret, cât și la cel de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit să lucrez din nou cu el”, ar fi spus Drăguș în presa din Turcia.

MM Stoica a comentat articolul apărut în presa turcă. El a recunoscut că Denis Drăguș este „feblețea” lui Gigi Becali.

„Eu nu cred că a declarat așa ceva. Drăguș are un contract mare acolo pe care noi nu-l putem asigura. M-aș mira ca Drăguș să plece din Turcia și să accepte un contract mai mic la noi. El e și sub contract.

Știu că e feblețea lui Gigi Becali. Îi place foarte mult. Nu știu de ce, dar îi place foarte mult. Gigi este foarte atent la fotbaliștii de atac care nu pierd mingea. Dar, în același timp, îi place mult Drăguș și spune că este cel mai bun atacant român la ora actuală. El are certe calități, dar pierde multe mingi. Asta se poate proba. Sunt atent la meciuri. E un jucător de forță, care are execuții. Are fluctuații. A avut un sezon bun la Gaziantep, dar nu a avut sezoane bune prin alte părți. Cel mai bun jucător ar trebui să joace peste tot”, a precizat Mihai Stoica, Prima Sport.

În acest sezon, Drăguș a fost împrumutat la Gaziantep și a jucat 19 meciuri, marcând doar două goluri. De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru Farul Constanța, Standard Liege, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor.

Cum se prezintă jucătorii FCSB

În altă ordine de idei, Ofri Arad și-a revenit și este pregătit să reintre la FCSB. Și pe Vlad Chiricheș se va putea baza Rădoi, dar pentru jocul cu Oțelul Galați.

„Chiricheș s-a întors. Pe el îl lasă ceva, îl ia altceva. Are 36 de ani, a fost încercat. A avut probleme de la glezne până la umăr de-a lungul carierei. Cercel a avut o intervenție chirurgicală, s-a antrenat normal, dar a făcut o laringită acută și e out. Trei zile nu se antrenează. La noi e un virus în vestiar de o lună, unii nu și-au revenit nici până acum”, a mai spus MM Stoica.

Cele mai noi

Trimite acest link pe