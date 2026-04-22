Morți suspecte și dispariții misterioase în lumea științifică din SUA. FBI anchetează 10 cazuri care implică cercetători în proiecte sensibile

O serie de morți suspecte și dispariții misterioase a pus pe jar lumea științifică din SUA, scrie Mediafax. FBI anchetează mai multe cazuri în care sunt prezente numele a 10 persoane implicate în cercetări sensibile din domeniul nuclear și aerospațial.

Deja în mediul online se fac tot felul de speculații. Americanii cred că ar putea exista o eventuală legătură între aceste cazuri.

Anchetă de mare amploare în SUA

„Conducem eforturile de a căuta legături între oamenii de știință dispăruți și cei decedați. FBI colaborează cu Departamentul Energiei, Departamentul Apărării și cu partenerii noștri din forțele de ordine de la nivel statal și local pentru a găsi răspunsuri”, a transmis Biroul Federal de Investigații, citat de CBS News.

Separat, Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, a anunțat că va investiga rapoartele privind decesele și disparițiile persoanelor respective. Se știe că toți acești cercetători aveau acces la informații științifice sensibile. „Rapoartele primite ridică semne de întrebare cu privire la o posibilă legătură sinistră între aceste decese și dispariții”, a informat respectiva comisie.

În paralel, membrii Congresului SUA au solicitat informări pe această temă din partea FBI, a Departamentului Apărării, a Departamentului Energiei și a NASA.

În replică, Pentagonul a anunțat că va răspunde direct Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, iar Departamentul Energiei a redirecționat întrebările primite către Casa Albă. La rândul său, Administrația Trump a comentat scurt subiectul: se lucrează cu agențiile federale pentru a investiga orice legături potențiale între decesele și disparițiile oamenilor de știință americani. Se pare că Donald Trump s-ar fi referit la această chestiune ca fiind „o problemă destul de serioasă”.

„Este foarte puțin probabil ca totul să fie o coincidență”, a declarat James Comer, președintele comisiei.

Totul a început în 2023

Circumstanțele cazurilor anchetate variază foarte mult. Unele implică omucideri nerezolvate, în timp ce altele sunt cazuri de persoane dispărute fără să existe semne de act criminal.

Toată această serie de decese și dispariții misterioase a început în 2023. În urmă cu trei ani a murit Michael David Hicks, reputat om de știință care lucra de 25 de ani la Laboratorul de Propulsie Jet (JPL) al NASA. Avea doar 59 de ani și era specializat în comete și asteroizi. Cauza decesului său nu a fost dezvăluită.

În anii care au urmat, mai multe persoane legate de JPL au murit sau au dispărut:

  • Frank Maiwald – specialist în cercetarea spațială, a murit în Los Angeles în 2024, la vârsta de 61 de ani;
  • Monica Reza – inginer aerospațial în vârstă de 60 de ani, a dispărut în timp ce făcea drumeții într-o pădure din Los Angeles, în iunie 2025.
  • William Neil McCasland – general-maior în rezervă al Forțelor Aeriene, nu a mai fost văzut de pe 27 februarie 2026; a lăsat în urmă, în casa sa din Albuquerque, telefonul, ochelarii de vedere și dispozitivele portabile. El era implicat în unele dintre cele mai avansate cercetări aerospațiale ale Pentagonului și a fost la conducerea Laboratorului de Cercetare al Forțelor Aeriene de la Baza Aeriană „Wright-Patterson”. Nici după atâtea luni de la dispariția sa, autoritățile nu pot spune unde s-a dus generalul-maior, de ce a plecat sau dacă a fost implicată și altă persoană în această poveste.

Dispăruți și de la „Los Alamos”

Alți doi dispăruți, Melissa Casias și Anthony Chavez, lucrau la Laboratorul Național Los Alamos, o importantă instituție de cercetare nucleară din New Mexico.

Casias (53 de ani) a fost văzută ultima oară mergând pe o autostradă lângă Talpa, New Mexico, în iunie 2025. Potrivit Poliției Statale din New Mexico, ea și-a lăsat lucrurile acasă și un telefon care fusese reconfigurat la setările din fabrică. Departamentul de Siguranță Publică din New Mexico a transmis că există o anchetă deschisă privind dispariția lui Casias, dar a adăugat că nu se suspectează nicio infracțiune.

Chavez (78 de ani) era pensionar și lucra ca șef de echipă de supraveghere a construcțiilor la șantierul de la Los Alamos. A dispărut în mai 2025.

Cele mai recente cazuri

De câteva luni, noi decese ale unor oameni de știință renumiți au alimentat speculațiile. Sunt vânați cercetătorii americani? Ce a descoperit FBI, dar nu a putut divulga?

  • Nuno F.G. Loureiro, un profesor de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, a fost împușcat mortal la domiciliul său din apropierea orașului Boston, în decembrie 2025. Bărbatul era fizician, cercetător în domeniul fuziunii nucleare. Avea de 47 de ani și conducea Centrul de Știința Plasmei și Fuziune al MIT. Printre altele, el promova tehnologia energiei curate, dar și alte cercetări importante în domeniu.
  • Carl Grillmair (67 de ani) a fost împușcat mortal, în februarie 2026, în casă, la periferia metropolei Los Angeles. Autoritățile au arestat un suspect, dar s-a descoperit că acesta nu îl cunoștea pe Grillmair. Reputat astrofizician, prof. Grillmair lucra la Institutul de Tehnologie din California și colabora cu NASA. În mediul științific era renumit pentru studiile sale privind căutarea apei pe planete din afara sistemului nostru solar.
  • Matthew James Sullivan (39 de ani), ex-ofițer de informații al Forțelor Aeriene ale SUA, a murit în 2024 chiar înainte de a putea depune mărturie într-un caz federal de denunțare privind OZN-urile. FBI investighează și acum cazul său.
  • Amy Eskridge (34 de ani) a murit în 2022, dar de câteva săptămâni povestea ei ține capul de afiș al presei din State. Ea a cofondat Institutul pentru Științe Exotice din Huntsville, Alabama.

Toate aceste decese și dispariții misterioase ridică numeroase semne de întrebare. Politicienii și opinia publică vor răspunsuri, în timp ce agenții federași încă lucrează la rezolvarea acestui „puzzle”.

