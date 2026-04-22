Morți suspecte și dispariții misterioase în lumea științifică din SUA. FBI anchetează 10 cazuri care implică cercetători în proiecte sensibile

O serie de morți suspecte și dispariții misterioase a pus pe jar lumea științifică din SUA, scrie Mediafax. FBI anchetează mai multe cazuri în care sunt prezente numele a 10 persoane implicate în cercetări sensibile din domeniul nuclear și aerospațial.
Deja în mediul online se fac tot felul de speculații. Americanii cred că ar putea exista o eventuală legătură între aceste cazuri.
„Conducem eforturile de a căuta legături între oamenii de știință dispăruți și cei decedați. FBI colaborează cu Departamentul Energiei, Departamentul Apărării și cu partenerii noștri din forțele de ordine de la nivel statal și local pentru a găsi răspunsuri”, a transmis Biroul Federal de Investigații, citat de CBS News.
Separat, Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, a anunțat că va investiga rapoartele privind decesele și disparițiile persoanelor respective. Se știe că toți acești cercetători aveau acces la informații științifice sensibile. „Rapoartele primite ridică semne de întrebare cu privire la o posibilă legătură sinistră între aceste decese și dispariții”, a informat respectiva comisie.
În paralel, membrii Congresului SUA au solicitat informări pe această temă din partea FBI, a Departamentului Apărării, a Departamentului Energiei și a NASA.
În replică, Pentagonul a anunțat că va răspunde direct Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, iar Departamentul Energiei a redirecționat întrebările primite către Casa Albă. La rândul său, Administrația Trump a comentat scurt subiectul: se lucrează cu agențiile federale pentru a investiga orice legături potențiale între decesele și disparițiile oamenilor de știință americani. Se pare că Donald Trump s-ar fi referit la această chestiune ca fiind „o problemă destul de serioasă”.
„Este foarte puțin probabil ca totul să fie o coincidență”, a declarat James Comer, președintele comisiei.
Circumstanțele cazurilor anchetate variază foarte mult. Unele implică omucideri nerezolvate, în timp ce altele sunt cazuri de persoane dispărute fără să existe semne de act criminal.
Toată această serie de decese și dispariții misterioase a început în 2023. În urmă cu trei ani a murit Michael David Hicks, reputat om de știință care lucra de 25 de ani la Laboratorul de Propulsie Jet (JPL) al NASA. Avea doar 59 de ani și era specializat în comete și asteroizi. Cauza decesului său nu a fost dezvăluită.
În anii care au urmat, mai multe persoane legate de JPL au murit sau au dispărut:
Alți doi dispăruți, Melissa Casias și Anthony Chavez, lucrau la Laboratorul Național Los Alamos, o importantă instituție de cercetare nucleară din New Mexico.
Casias (53 de ani) a fost văzută ultima oară mergând pe o autostradă lângă Talpa, New Mexico, în iunie 2025. Potrivit Poliției Statale din New Mexico, ea și-a lăsat lucrurile acasă și un telefon care fusese reconfigurat la setările din fabrică. Departamentul de Siguranță Publică din New Mexico a transmis că există o anchetă deschisă privind dispariția lui Casias, dar a adăugat că nu se suspectează nicio infracțiune.
Chavez (78 de ani) era pensionar și lucra ca șef de echipă de supraveghere a construcțiilor la șantierul de la Los Alamos. A dispărut în mai 2025.
De câteva luni, noi decese ale unor oameni de știință renumiți au alimentat speculațiile. Sunt vânați cercetătorii americani? Ce a descoperit FBI, dar nu a putut divulga?
Toate aceste decese și dispariții misterioase ridică numeroase semne de întrebare. Politicienii și opinia publică vor răspunsuri, în timp ce agenții federași încă lucrează la rezolvarea acestui „puzzle”.
