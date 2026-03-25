Motivul incredibil pentru care blocurile „Elie Saab Towers”, construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții, au rămas fără autorizație. Șantierul din zona de lux a Capitalei este părăsit

Celebrele blocuri „Elie Saab Towers” construite la Podul „Elvila”, chiar lângă Cartierul Francez, care au fost anunțate cu surle și trâmbițe de către dezvoltator, sunt acum lăsate de izbeliște, pentru că le trebuie altă autorizație. Surse administrative au dezvăluit pentru Gândul care este motivul uluitor pentru care Primăria Sectorului 1 i-a amendat pe investitori și le-a oprit autorizația de construcție. Afaceriștii Robertino Georgescu şi Dan Drăgulin au nevoie de alte avize pentru a continua lucrările.

Blocurile dezvoltate de Metropolitan Residence, ai cărui proprietari sunt oamenii de afaceri Robertino Georgescu şi Dan Drăgulin, sunt și azi la faza de șantier.

Gândul a aflat motivul pentru care dezvoltatorul a rămas fără autorizație.

Surse din administrația Sectorului 1 au precizat în exclusivitate pentru Gândul că blocurile construite de Georgescu și Drăgulin nu respectă regimul de înălțime prevăzut în prima autorizație de construire.

„Până nu va respecta măsurile prevăzute în procesul verbal, nu va primi nici autorizație și nici recepție”, spun sursele Gândul.

Proiectul imobiliar este unul extrem de controversat și foarte „umflat”, care ar fi trebuit dezvoltat împreună cu grupul internațional de modă Haute Couture Elie Saab – deținut de celebrul designer de origine libaneză Elie Saab.

Gândul a dezvăluit încă de la începutul acestui proiect că blocurile întâmpină probleme, așa cum se poate citi AICI.

Blocurile lipite de Cartierul Francez, de pe „Daniel Danielopolu 90”, arată acum dezolant, șantierul fiind unul părăsit, așa cum Gândul a dezvăluit AICI.

„Elie Saab Towers”, prețuri exorbitante

Prețul de pornire al apartamentelor era în 2023 de 600.000 de euro și putea ajunge până la 15 milioane de euro în cazul unui penthouse.

Elie Saab Jr. – CEO al Elie Saab Group – declara în timpul unui interviu, în luna octombrie a anului 2022, că va fi transpusă în realitate o nouă viziune a ceea ce înseamnă conceptul de viață de lux, la nivel imobiliar.

Cunoscutul designer Elie Saab – etichetat drept „geniul precoce” al modei libaneze -, a devenit renumit prin prezentările de modă haute couture și a demarat acest proiect imobiliar din România alături de Metropolitan, compania ale cărei pârghii sunt ținute de Dan Drăgulin și Robertino Georgescu, fondatorii Metropolitan Developments.

Dezvoltatorul imobiliar Metropolitan, controlat de oamenii de afaceri Dan Drăgulin și Robertino Georgescu, a fost acuzat că a deversat dejecții în rețeaua de apă potabilă de la Popești-Leordeni, în anul 2011

Constructorii proiectului au solicitat concordat preventiv

În noiembrie 2025, firma de proiectare deținută de dezvoltatorul Metropolitan Group, care construiește Elie Saab, a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv, așa cum Gândul a scris AICI. Cererea a fost însă respinsă de Tribunalul București.

În prezent dosarul este în judecată la Curtea de Apel București.

