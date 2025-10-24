Motivul pentru care o îngrijitoare româncă a fost expulzată din Austria. Gestul ei i-a adus sancțiunea drastică

O îngrijitoare româncă, în vârstă de 27 de ani, este acuzată că a furat din casa unei femei în vârstă de 74 de ani, mama pacientei paralizate de care avea grijă. S-a întâmplat în orașul Villach din Austria.

Astfel, poliția austriacă a reușit să o identifice și să recupereze bunurile furate, iar femeia urmează a fi expulzată din această țară.

Acest incident s-a petrecut marți, 21 octombrie, potrivit publicației Kleine Zeitung.

Conform autorităților, tânăra îngrijitoare româncă a utilizat o cheie obținută ilegal pentru a pătrunde într-o casă unifamilială ce aparținea unei femei de 74 de ani.

Aceasta este mama unei femei de 44 de ani, imobilizată în scaun cu rotile, pe care românca o îngrijea.

Din locuință, îngrijitoarea româncă ar fi sustras câteva mii de euro, mai multe monede de colecție valoroase, dar și diverse parfumuri. După ce a furat, femeia s-a întors în apartamentul fiicei victimei, unde a ascuns bunurile furate.

Atunci când a observant lipsa obiectelor, femeia păgubită a alertat poliția. În urma unei anchete rapide, anchetatorii au identificat-o pe româncă ca fiind principala susppectă.

În apartamentul fiicei, polițiștii au putut găsi parfumurile furate, iar cu ajutorul unui câine specializat în detectarea mirosului banilor, au reușit să descopere bancnotele pe care femeia le avea asupra sa.

După ce suspecta a fost audiată, Parchetul a dispus cercetearea ei în stare de libertate.

Cu toate acestea, Oficiul Federal pentru Imigrație și Azil (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) a emis un ordin de reținere administrativă (Schubhaft) și a impus o interdicție de ședere pe teritoriul Austriei. Prin urmare, îngrijitoarea româncă urmează să fie expulzată.

