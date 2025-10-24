Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care o îngrijitoare româncă a fost expulzată din Austria. Gestul ei i-a adus sancțiunea drastică

Motivul pentru care o îngrijitoare româncă a fost expulzată din Austria. Gestul ei i-a adus sancțiunea drastică

24 oct. 2025, 20:39, Actualitate
Motivul pentru care o îngrijitoare româncă a fost expulzată din Austria. Gestul ei i-a adus sancțiunea drastică
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O îngrijitoare româncă, în vârstă de 27 de ani, este acuzată că a furat din casa unei femei în vârstă de 74 de ani, mama pacientei paralizate de care avea grijă. S-a întâmplat în orașul Villach din Austria.

Astfel, poliția austriacă a reușit să o identifice și să recupereze bunurile furate, iar femeia urmează a fi expulzată din această țară.

Acest incident s-a petrecut marți, 21 octombrie, potrivit publicației Kleine Zeitung.

Conform autorităților, tânăra îngrijitoare româncă a utilizat o cheie obținută ilegal pentru a pătrunde într-o casă unifamilială ce aparținea unei femei de 74 de ani.

Aceasta este mama unei femei de 44 de ani, imobilizată în scaun cu rotile, pe care românca o îngrijea.

Din locuință, îngrijitoarea româncă ar fi sustras câteva mii de euro, mai multe monede de colecție valoroase, dar și diverse parfumuri. După ce a furat, femeia s-a întors în apartamentul fiicei victimei, unde a ascuns bunurile furate.

Atunci când a observant lipsa obiectelor, femeia păgubită a alertat poliția. În urma unei anchete rapide, anchetatorii au identificat-o pe româncă ca fiind principala susppectă.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În apartamentul fiicei, polițiștii au putut găsi parfumurile furate, iar cu ajutorul unui câine specializat în detectarea mirosului banilor, au reușit să descopere bancnotele pe care femeia le avea asupra sa.

După ce suspecta a fost audiată, Parchetul a dispus cercetearea ei în stare de libertate.

Cu toate acestea, Oficiul Federal pentru Imigrație și Azil (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) a emis un ordin de reținere administrativă (Schubhaft) și a impus o interdicție de ședere pe teritoriul Austriei. Prin urmare, îngrijitoarea româncă urmează fie expulzată.

Autorul recomandă:

Ce salariu are o badantă în România, de fapt. ți bani primește pentru a avea grijă de un bătrân, în 2025

Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale

Citește și

FINANCIAR Nu mai poți face față datoriilor? Poți cere insolvența personală. Asta a făcut un român cu datorii de jumătate de milion de euro. Ce ai de făcut
20:05
Nu mai poți face față datoriilor? Poți cere insolvența personală. Asta a făcut un român cu datorii de jumătate de milion de euro. Ce ai de făcut
DEZVĂLUIRI Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă
19:39
Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă
COMERȚ Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!”
19:27
Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!”
DECIZIE Țara care revine la serviciul militar obligatoriu. Când se fac primele recrutări
19:06
Țara care revine la serviciul militar obligatoriu. Când se fac primele recrutări
CONTROVERSĂ Ironie politică. Nicușor Dan, în vizită la teatrul lovit de măsurile lui Bolojan
18:59
Ironie politică. Nicușor Dan, în vizită la teatrul lovit de măsurile lui Bolojan
Mediafax
Un român a cerut intrarea în insolvență personală pentru datorii de 500.000 de euro!
Digi24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Cancan.ro
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: 'Mergeți la control!'
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu
Click
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
Wowbiz
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Digi24
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Cancan.ro
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Evz.ro
Imagini de senzație cu fosta judecătoare Camelia Bogdan la sală. S-a lăsat de magistratură și s-a apucat de sport
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Calculele greșite ale șefului armatei germane înainte de Primul Război Mondial. De ce credea că Germania nu mai are timp?