Motivul pentru care s-a anulat întâlnire dintre premierul Bolojan și ministrul german al Apărării

09 dec. 2025, 11:42, Actualitate
Boris Pistorius, Ministrul Apărării de la Berli,  și-a anulat vizitele din Polonia și România precum și întâlnirea oficială cu premierul român Ilie Bolojan la Baza Mihail Kogălniceanu „din motive de boală”, relatează cotidianul Bild, potrivit Mediafax. 

Ministrul Pistorius urma să plece marți dimineață spre România și Polonia, pentru a se întâlni cu militarii germani staționați în străinătate pentru a le mulțumi pentru eforturile depuse în apărarea flancului estic al NATO.

În cadrul vizitei, oficialul german avea planificată o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, însă, întâlnirea a fost anulată.

De ce a anulat Boris Pistorius întâlnirea cu Ilie Bolojan

Ministerul Apărării de la Berlin a anunțat că vizita ministrului Pistorius „este anulată din motive de sănătate”, iar surse citate de BILD au precizat că ministrul suferă de o infecție asemănătoare gripei, astfel Pistorius nu ar fi putut efectua o vizită de 30 de ore cu înnoptare în străinătate.

În absența lui Pistorius, delegația germană va fi condusă de Nils Schmid, secretar de stat parlamentar și fost purtător de cuvânt al SPD în Comisia pentru Afaceri Externe.

Programul de mâine, 9 decembrie 2025, al premierului Ilie Bolojan nu va mai include întrevederea cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Schimbarea programului anunțat inițial are loc în contextul modificării agendei ministrului federal al apărării din Germania, Boris Pistorius. Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Germania vor respecta programul agreat inițial însă acesta se va derula la nivelul secretarilor de stat din cele două ministere.”

Cele mai noi