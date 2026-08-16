Belgia, lovită de unul dintre cele mai grave incendii din istoria sa: UE a mobilizat elicoptere și avioane. Sute de săteni, evacuați

Sute de săteni din estul Belgiei au primit, sâmbătă seara, ordine de evacuare, în timp ce pompierii se luptau cu unul dintre cele mai grave incendii de pădure din istoria țării. Vaste zone ale rezervației naturale au fost transformate într-un pustiu carbonizat, scrie France 24.

Au fost mobilizate forțe de intervenție din toată țara pentru a combate incendiul care a izbucnit vineri în parcul High Fens, în apropierea graniței cu Germania, și care s-a extins rapid, iar elicoptere și avioane de stingere a incendiilor au sosit din întreaga Uniune Europeană pentru a oferi ajutor.

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Descris de autorități drept cel mai mare din istoria modernă a Belgiei, incendiul a izbucnit într-o zonă cu vegetație fragilă și păduri de pini, care fusese devastată de incendii de proporții în 1911, într-o perioadă similară marcată de valuri de căldură extremă și secetă.

Până sâmbătă seara, incendiul distrusese deja peste 2.700 de hectare, față de doar 80 de hectare vineri, au precizat autoritățile locale într-un comunicat.

„Nu mai vezi nimic, e fum peste tot”, a declarat pentru AFP, la telefon, David Rodolfs, proprietarul unui restaurant din zona Waimes, situată în apropiere. „Cenușa cădea pe mese, așa că le-am cerut clienților să plece. Fără desert, toată lumea a trebuit să plece”, a spus bărbatul în vârstă de 38 de ani.

Autoritățile au avertizat că relieful accidentat al regiunii „împiedică serviciile de urgență să combată incendiul de la distanță mică… folosind metodele obișnuite”.

Locuitorii din anumite zone ale satelor învecinate Sourbrodt și Buetgenbach au primit ordin să se evacueze sâmbătă după-amiază, ca măsură de precauție, potrivit autorităților.

Agenția de știri Belga a relatat că 600 de persoane au fost rugate să părăsească zona. O sală de sport din localitatea vecină Malmedy a fost deschisă pentru a oferi adăpost.

Celorlalți locuitori din zonă li s-a recomandat să rămână în case și să țină ușile și ferestrele închise.

Nicolas Yernaux, purtător de cuvânt al autorităților regionale din Valonia, a avertizat că incendiul nu este încă sub control.

„Există riscul ca incendiul să ajungă la locuințe, dar mobilizăm toate resursele disponibile pentru a le proteja”, a declarat Yernaux.

Fermierii sar în ajutor

Belgia a activat rapid mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, ceea ce i-a permis să solicite personal și echipamente de pe întreg continentul.

Un elicopter olandez se afla deja la fața locului, iar alte două erau pe drum, împreună cu două avioane suedeze de stingere a incendiilor prin aruncarea de apă.

Pe rețelele sociale, numeroși fermieri au postat fotografii în care apăreau îndreptându-se spre zona incendiului pentru a veni în sprijinul echipelor de intervenție.

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a declarat pentru AFP că este „șocat” de viteza și amploarea distrugerilor.

„Dar, în același timp, suntem recunoscători pentru eforturile depuse. Se pot vedea fermierii care circulă cu mașinile pe aici și continuă să ude zona”, a spus Quintin.

La fel ca o mare parte a Europei, Belgia s-a confruntat în ultimele zile cu o nouă perioadă de caniculă intensă, temperaturile atingând vineri până la 37 de grade Celsius în unele zone ale țării.

Incendiul se află la doar câteva zeci de kilometri de un alt incendiu de proporții din vestul Germaniei, care a determinat deja evacuarea a aproximativ 1.800 de persoane, flăcările apropiindu-se de primele locuințe din orașul Huertgenwald.

Sursă video: RTBF