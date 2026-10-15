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Diana Buzoianu anunță nereguli la Romsilva Iași. Directorii, la partide de vânătoare în timpul programului. Ce a descoperit Corpul de Control

Diana Buzoianu anunță nereguli la Romsilva Iași. Directorii, la partide de vânătoare în timpul programului. Ce a descoperit Corpul de Control
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Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a anunțat nereguli la Romsilva Iași. Aceasta a semnat raportul Corpului de Control privind partidele de vânătoare organizate de Direcția Silvică Iași în ianuarie 2026. Verificările au identificat directori prezenți la vânătoare în zile lucrătoare, zilieri neplătiți oficial și invitați care nu au achitat tarifele de organizare.

Diana Buzoianu a anunțat că la partidele de vânătoare organizate de Direcția Silvică Iași au participat directori din mai multe județe și zeci de zilieri. Printre aceștia s-ar fi aflat rude și cunoștințe ale angajaților Romsilva.

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Mesajul scris de Diana Buzoianu. Sursă foto: Facebook.

„Am semnat raportul corpului de control cu privire la acțiunile de vânătoare din ianuarie 2026, organizate la Direcția Silvică Iași din cadrul Romsilva.

Ce a descoperit corpul control? Directori Romsilva care se adună de prin țară în zile de muncă ca să participe la acțiuni de vânătoare, zeci de angajați zilieri (o parte rude sau cunoscuți ai personalului silvic din Romsilva) care participă la respectivele partidele de vânătoare cu niciun leu plătit oficial și invitați speciali din afara Romsilva la acțiuni de vânătoare care nu au plătit niciun tarif de organizare”, spune Diana Buzoianu.

Buzoianu susține că 2 directori din Romsilva și-ar fi atribuit sarcini de serviciu pentru participarea la vânători

Diana Buzoianu a susținut că 2 directori silvici și-ar fi atribuit sarcini de serviciu pentru a participa la vânători în județul Iași, fără să prezinte rapoarte care să justifice deplasările. Raportul i-ar viza pe Marius Havris, directorul Direcției Silvice Botoșani, și Nicușor Niță, directorul Direcției Silvice Ialomița. Corpul de Control a cerut reguli clare privind participarea la astfel de acțiuni. De altfel, s-au solicitat recuperarea prejudiciilor și plata tarifelor de către invitații externi.

„De exemplu, Directorul Direcției Silvice Botoșani, domnul Havris Marius, și Directorul Direcției Silvice Ialomița, Niță Nicușor, și-au atribuit sarcini de serviciu în nume propriu fix ca să poată să participe la acțiuni de vânătoare la Direcția Silvică Iași.

Niciunul dintre directorii care au participat la partide de vânătoare nu au dat rapoarte oficiale care să arate ce era așa mare interes de serviciu pentru ei să bată atâția km în alte județe să vâneze la Direcția Silvică Iași.

Așa arată vânătoarea ca ,,management cinegetic” susținută de Direcția Silvică Iași.

Corpul de control al Ministerului Mediului a cerut să fie aplicate reguli foarte clar pe viitor să nu mai existe invitați externi care nu-și plătesc tarifele. Să fie recuperate prejudiciile. Să fie trasate proceduri clare de cine vine la aceste acțiuni din cadrul Romsilva”, a notat Diana Buzoianu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Diana Buzoianu

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