„New York Post” critică întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska: „Un acord de pace nu are sens fără Ucraina la masa negocierilor”

Ruxandra Radulescu
11 aug. 2025, 12:51, Știri externe

Directorii editoriali ai publicației conservatoare „New York Post”, apropiată partidului Republican, critică faptul că președintele SUA, Donald Trump, a acceptat o întâlnire cu Putin, vineri 15 august, în Alaska, fără implicarea directă a Ucrainei. Publicația îi cere lui Trump să se asigure că Volodimir Zelenski va participa la întâlnirea trilaterală anunțată de vicepreședintele J.D. Vance, care vizează negocierile de pace cu Rusia.

Publicația „New York Post” a reacționat la anunțul vicepremierului J.D. Vance referitor la o întâlnire trilaterală între președintele Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în vederea negocierilor de pace privind războiul din Ucraina.

Editorialul precizează că Trump este „frustrat” din cauza evoluției războiului din Ucraina, iar șeful statului dorește ca acest conflict „tragic” să se încheie cât mai curând. În prezent relația dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski este mai bună, după ce, inițial, au existat tensiuni. De asemenea, SUA a semnat un acord pentru un fond de investiții destinat reconstrucției Ucrainei, în timp ce Europa s-a angajat să plătească armamentul furnizat armatei ucrainene.

Publicația a criticat, însă, faptul că Donald Trump a acceptat o întâlnirea cu Vladimir Putin vineri, 15 august, în Alaska, fără implicarea directă Ucrainei. „New York Post” a transmis că orice acord obținut astfel nu are valoare.

Potrivit editorialului, Rusia nu s-ar afla într-o poziție de putere, argumentând pierderile armatei ruse, aproximativ 250.000 de soldați uciși, dar și distrugerea unor bombardiere de către armata ucraineană.

„Un tratat nu poate fi impus poporului ucrainean. Chiar dacă sprijinul american s-ar diminua, europenii vor continua să ajute, pentru că știu că Putin nu poate fi de încredere”, scrie New York Post.

Publicația subliniază că orice acord trebuie să includă garanții ferme pentru securitatea Ucrainei și sancțiuni automate dacă Rusia nu-și respectă angajamentele.

„Nu lăsați ca Alaska să rămână în istorie ca un mare cadou făcut Moscovei. Asigurați-vă că Ucraina are un loc la masa negocierilor, domnule președinte — este singura cale spre o pace justă și durabilă”, se precizează în editorialul din New York Post.

