Prima pagină » Actualitate » Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri”

Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri”

Mara Răducanu
11 aug. 2025, 08:30, Știri externe
Singurul mare RISC al negocierii Trump - Putin din Alaska. Analist:

Ștefan Popescu, specialist pe politică externă, a făcut pentru Gândul o analiză complexă și completă, în legătură cu  întrevederea Trump – Putin, din data de 15 august, din Alaska. Analistul a explicat, pe larg, ce înseamnă pentru fiecare actor politic în parte – SUA – Ucraina – Rusia –  întâlnirea care poate schimba totul sau poate arunca în aer, pentru întotdeauna, orice urmă de negociere, într-un război care durează mai bine de trei ani.

Expertul recunoaște că, pentru Ucraina, procesul diplomatic încheiat în Alaska reprezintă „ultima șansă, singura care poate evita o capitulare și, prin urmare, obiective maximale din partea Federației Ruse.”

Cât despre absența României la întâlnirea liderilor europeni înainte de Summit-ul de la Alaska, analistul de politică externă trage un semnal de alrmă, precizând că este bine să mergem și la „Festivalul Lupilor” – acolo unde în aceste zile președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu – dar la fel de bine este să ne implicăm și să comunicăm într-un dosar care privește regiunea noastră și care poate avea repercusiuni directe asupra țării noastre.

„Este Ucraina în măsuracâștige războiul?”

Ștefan Popescu susține că discuțiile americano – ruse, privind summitul din Alaska, nu au nimic spontan, așa cum ar părea la o primă vedere. 

Analistul mărturisește că ele „sunt rodul unui proces de negociere care continuă neîntrerupt de câteva luni, la umbra unei retorici care i-a facut pe mulți de la noi sa spere într-o « schimbare a lui Donald Trump .»

Interlocutorul Gândul recunoaște că președintele Trump are, în aceste momente, ce să pună pe masă, pentru a obține concesii semnificative de la partea rusă, analistul referindu-se aici la activele rusești înghețate, sancțiunile, reluarea cooperării energetice.

„Ele (n.r. – discuțiile americano – ruse ) au fost prefațate, totuși, de câteva semnale pe care un ochi atent ar fi trebuit să le observe. Mă refer aici la scurtarea ultimatumului adresat Federației Ruse care a semnificat clar că nu există nicio dorința la Casa Albă de a o sancționa ; vizita la NASA a șefului agenției spațiale ruse Dmitri Bakanov și mai ales comunicarea pe larg a părții americane cu privire la cooperarea până în 2030 și, în sfârșit, ultima vizită de la Moscova a emisarului special al președintelui american Steve Witkoff. Astfel, Summitul din Alaska trebuie văzut drept momentul de imagine al încheierii unei etape importante în noul curs al relațiilor americano – ruse.

Cei care critică oportunitatea întâlnirii dintre președinții Trump și Putin din Alaska, ar trebui să își pună următoarea întrebare. Este Ucraina în măsură să câștige războiul? Întrebarea acoperă, nu numai resursele ucrainene, dar și capacitatea și voința aliaților de a o susține. Cu 100.000 de femei încorporate în forțele armate, cu media de vârstă a forțelor operaționale la 46 – 48 de ani, cu resurse ce țin de echipamente și muniții, din ce în ce mai limitate, raspunsul este evident. 

Președintele Trump este în poziția de a obține un acord bun pentru Ucraina. Spun « bun », în sensul în care, așa cum spunea E. Macron într-un discurs ținut la Comunitatea Sant Egidio, la Roma, « pacea nu va putea fi decât impură, dar ceea ce cautăm nu este puritatea, ci funcționalitatea acesteia. » Cât despre concesiile rușilor, acestea vor viza retrocedarea teritoriilor marginale din Sumi, poate și din Harkov, dar în schimbul celor 6000 kmp, rămași neocupați din Donbass.

Dar nu chestiunea teritorială importă în această negociere, ci viitorul Ucrainei și aspectele care țin de limitările forțelor armate ucrainene. Fără limitari și fără un mecanism de inspectare a anumitor situri industriale – Ucraina are capacități însemnate de producere a dronelor, a rachetelor și o comunitate respectată de nucleariști – rușii nu vor încheia războiul, a punctat analistul de politică externă.

„Ultimul tren spre a salva ceea ce se mai poate salva este inițiativa președintelui Donald Trump”

Analistul de politică externă recunoaște că cei care critică demersul SUA privind negocierile cu Rusia ar trebuie să nu se oprească doar la granița vorbelor, ci să treacă la fapte concrete, deoarece este nevoie ca declarația țărilor europene să fie dublată și de un ajutor consistent pentru Ucraina.

Ștefan Popescu a adus în discuție și un alt moment important al acestor zile și anume memorandumul dintre Armenia și Azerbaidjan, sub auspiciile președintelui Donald Trump.

„În mod cu totul paradoxal, nicio trimitere (n.r. – vorbim despre memorandumul dintre Armenia și Azerbaidjan) spre cazul ucrainean. Meritul guvernului de la Erevan, meritul clasei politice din Armenia, al vectorilor de opinie a fost acela de a fi înțeles la timp că țara a pierdut războiul. Prin urmare, opinia publică armeană a fost pregătităsusțină decizii foarte dureroase, dar realiste. 

În condițiile în care resursele umane sunt aproape epuizate, cea mai mare parte a echipamentelor livrate de catre aliați fiind pierdută, iar hub-urile frontului pe cale să cadă  – by the way, ucrainienii sapă noi linii de apărare cu 20 km la Vest de linia frontului pentru că, de exemplu, între Pokrovsk și Nipru nu prea mai sunt obstacole –  ultimul tren spre a salva ceea ce se mai poate salva este inițiativa președintelui Donald Trump. Și mai ales în condițiile în care aliații europeni nu au capacitatea să facă mai mult.

Cei care critică demersul SUA și baza de negociere propusă Federației Ruse, ar trebui să vină cu o alternativă realistă. Declarația țărilor europene cu privire la negocierile SUA – Rusia rămâne la capitolul gestică, dacă nu va fi dublată de un ajutor consistent pentru Ucraina. Totuși, cred că națiunile lider ale «Coaliției de voință » și-au nuanțat poziția față de momentul Riad. Liniștea totală a acestora – până la anunțul cu privire la Summitul din Alaska – deși sunt convins, că și la Paris și la Berlin se știa de procesul de negociere SUA-Rusia, spune multe. „

„Este important să fim la «Festivalul Lupilor», dar este la fel de important să fim în dialog cu cei care au inițiative”

Ștefan Popescu a adus în discuție și poziția România, absentă la întâlnirea liderilor europeni, cu privire la întrevederea Trump – Putin.

Analistul de politică extermă a devoalat și care este, în opinia sa, singurul risc al Summit-ului Trump-Putin și ce ar însemna scenariul retragerii SUA din acest dosar.

„Revenind la declarația europeană, România este absentă și acest lucru arată felul în care suntem percepuți de partenerii noștri. Semnificativ că raportarea la flancul Estic se face prin Polonia și Finlanda – deci Baltica, iar nu Marea Neagră. Este important să fim prezenți la « Festivalul Lupilor », dar este la fel de important să fim în dialog cu cei care au inițiative pe un dosar care privește regiunea noastră, inclusiv Republica Moldova.

Singurul risc al acestei negocieri care va avea momentul de imagine în Alaska este cel legat de un refuz ucrainean. Acest lucru ar avea drept consecință – ca să nu spun „ar oferi pretextul ideal” – retragerea SUA din dosarul războiului din Ucraina. Este lesne de imaginat ceea ce ar urma: continuarea războiului și obiective rusești maximale”, a conchis analistul Ștefan Popescu.

Întâlnire privată Maia Sandu- Nicușor Dan în Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut o vizită privată în Republica Moldova. Mai exact, oficialul român a participat, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.

Cei doi șefi de stat au împărțit, fără mofturi prezidențiale, același neopren pe iarba de pe tăpșan la ”Festivalul Lupilor.”

Reamintim că Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.

„Un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra Federației Ruse”

Liderii europeni s-au reunit sâmbătă și au salutat planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, subliniind totodată necesitatea de a menține presiunea asupra Moscovei și de a proteja interesele de securitate ucrainene și europene.

Reamintim că și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului, informează Administrația Prezidențială ucraineană.

E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni față în față, pe 15 august

Întâlnirea Donald Trump -Vladimir Putin va avea loc într-un stat cumpărat de SUA de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari, când țarul Alexandru al II-lea se afla în pragul falimentului din cauza datoriilor de război.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”, a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Rămâne de văzut dacă Summit-ul din Alaska, dintre Donald Trump și Vladimit Putin, va aduce rezultatul așteptat de mai bine de trei ani, de când Rusia a invadat Ucraina. Rămâne de văzut și dacă România se va implica activ în tot ceea ce înseamnă acest dosar crucial al unei păci așteptate, dar și în reconstrucția Ucrainei.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 675. America, de acord cu planul Israelului de a ocupa complet Fâșia Gaza. „Are dreptul”
07:32
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 675. America, de acord cu planul Israelului de a ocupa complet Fâșia Gaza. „Are dreptul”
ACTUALITATE Turcia, zguduită de un cutremur terifiant. Seismul a fost resimțit și la Istanbul
21:28
Turcia, zguduită de un cutremur terifiant. Seismul a fost resimțit și la Istanbul
ULTIMA ORĂ Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin – Trump: „Va fi o ocazie de a-l testa”
19:32
Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin – Trump: „Va fi o ocazie de a-l testa”
VIDEO Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins
19:10
Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins
REACȚIE Ponta deplânge reacția Bucureștiului la întâlnirea Trump-Putin: Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți
18:37
Ponta deplânge reacția Bucureștiului la întâlnirea Trump-Putin: Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți
ANALIZĂ EXCLUSIV Ar putea Europa să accepte CEDĂRI teritoriale în Ucraina? Semnalul transmis de lideri înaintea întâlnirii Trump-Putin
16:16
Ar putea Europa să accepte CEDĂRI teritoriale în Ucraina? Semnalul transmis de lideri înaintea întâlnirii Trump-Putin
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din Republica Moldova
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Anvelope chinezești pe mașină? Avantaje și dezavantaje comparativ cu brandurile consacrate
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
Maiaua, inima pâinii țărănești. Rețeta gustului autentic, imposibil de cumpărat din magazin
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
HOROSCOP 12 august 2025. Zi decisivă pentru o zodie! Astrele îi pregătesc o surpriză care i-ar putea schimba cursul vieții. Ce o așteaptă și cum se va adapta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Ziua în care s-a născut ultimul membru al dinastiei de Medici
EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele
09:18
BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele
ACTUALITATE Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
09:12
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
09:03
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
OPINIE Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?
08:59
Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?
ACTUALITATE Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți
08:52
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți
SĂNĂTATE ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”
08:46
ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”