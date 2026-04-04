Scandalul vaccinurilor explodează în weekend. Meci de declarații între foștii miniștri ai Sănătății care aruncă vina unul pe altul

Scandalul vaccinurilor a luat amploare în weekend, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer și este obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru toate dozele de vaccin contractate. Pe rețelele de socializare a început un adevărat meci de declarații între foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Alexandru Rafila.

Reacțiile contradictorii au izbucnit după ce Voiculescu l-a acuzat pe Rafila că ar fi ignorat oportunitatea de renegociere cu Pfizer a contractelor de vaccinuri, decizie care ar fi dus la creșterea costurilor pentru statul român. De cealaltă parte, Rafila susține că responsabilitatea aparține foștilor miniștri USR, care ar fi semnat contractele inițiale și ar fi angajat România la cheltuieli uriașe.

Nota de plată depășește 3,3 miliarde de lei

În timp ce foștii miniștri ai Sănătății își pasează responsabilitatea pentru una dintre cele mai costisitoare decizii din pandemie, actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România are de plătit 3,395 de miliarde de lei, după aplicarea tuturor penalităților și dobânzilor.

Oficialul a precizat că Ministerul Sănătății nu are banii necesari, așadar plata se va face din fondurile de la bugetul de stat. Ministrul a menționat și faptul că hotărârea este cu titlu executoriu și nu există varianta ca statul român să facă apel. Mai mult decât atât, acesta a transmis că România e obligată să plătească acești bani din momentul în care a venit hotărârea, adică din 1 martie 2026.

„În urma hotărârii Curții de la Bruxelles, calculele stau în felul următor: suma de bază este de 3 miliarde și 31 de milioane de lei, dar după ce se aplică toate penalitățile și dobânzile, conform modului lor de calcul, suma finală ajunge la 3,395 miliarde de lei. Aceasta este suma pe care România o are de plătit companiei Pfizer,” a transmis Alexandru Rogobete.

Voiculescu: Se știa! România va plăti sute de milioane în plus

La scurt timp după ce s-a aflat despre penalitățile pe care trebuie să le plătească România către Pfizer, Vlad Voiculescu a lansat acuzații dure la adresa succesorului său, Alexandru Rafila. Voiculescu a scris într-o postare pe Facebook că Alexandru Rafila ar fi fost pe deplin conștient de consecințele financiare ale refuzului de a răspunde ofertei Pfizer, dar ar fi ales să nu acționeze.

„Funcționarii din Ministerul Sănătății tocmai s-au prins că e groasă. Tocmai m-a sunat cineva din Ministerul Sănătății să îmi spună că dl. Rafila știa exact care sunt consecințele pentru România dacă nu va răspunde la oferta Pfizer – că România va plăti sute de milioane de euro în plus – dar s-ar fi lăsat convins de apropiați care îi spuneau: «lasă-l Sandule, e prejudiciul lui Cîtu, cu cât mai mare, cu atât mai bine. N-ai văzut că îl îngroapă și pe Voiculescu deși nu a decis ăla nimic…», a scris Vlad Voiculescu sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Voiculescu susține că România ar fi putut evita plata unor sume considerabile dacă ar fi acceptat renegocierea contractelor, așa cum au făcut majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. În opinia sa, decizia de a nu răspunde ar fi costat România „câteva sute de milioane de euro în plus”, la care se adaugă dobânzi zilnice de aproximativ 150.000 de euro. Mai mult, acesta afirmă că România s-a aliniat în 2023 cu Ungaria condusă de Viktor Orbán și cu Polonia, state care au refuzat, la rândul lor, renegocierile propuse.

Dosarul DNA: acuzații de prejudiciu de un miliard de euro

În paralel cu schimbul de replici, Vlad Voiculescu este urmărit penal, din decembrie 2023, în dosarul vaccinurilor anti-COVID alături de Ioana Mihăilă, fost ministru USR al Sănătății, și fostul premier Florin Cîțu. Procurorii DNA au anunțat, la acea vreme, începerea urmăririi penale față de fostul premier și de foștii miniștri ai Sănătății pentru achiziția vaccinurilor.

Procurorii DNA spuneau că achizițiile de vaccinuri au cauzat un prejudiciu de un miliard de euro pentru bugetul statului român. Astfel, în timp ce Voiculescu acuză deciziile ulterioare, el este, la rândul său, vizat de acuzații legate de etapa inițială a contractării vaccinurilor.

„Vlad, pe tine nu te sună nimeni din minister”

La scurt timp după ce Voiculescu a spus că a fost sunat de cineva de la Ministerul Sănătății, medicul Gabriel Diaconu, ex-consilierul lui Alexandru Rafila, i-a oferit un răspuns tranșant lui Vlad Voiculescu prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

Gabriel Diaconu a criticat modul în care Voiculescu a gestionat perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății, dar și poziționările publice și eforturile „isterice” ale acestuia. Ex-consilierul lui Rafila a spus că a privit amuzat „eforturile din ce în ce mai isterice ale lui Vlad Voiculescu de-a schimba narativa” și a subliniat că Vlad Voiculescu nu mai are acces sau influență în cadrul Ministerului Sănătății și că nimeni nu-l mai contactează.

Rafila i-a răspuns lui Voiculescu: „Minciuna dăunează grav sănătății”

De cealaltă parte, Alexandru Rafila a ieșit la rampă în scandalul vaccinurilor și l-a acuzat pe Vlad Voiculescu că se acoperă cu afirmații neadevărate și că fuge de responsabilitate în condițiile în care contractele și memorandumurile pentru achiziționarea vaccinurilor ar fi semnate de membri ai USR.

Fostul ministru al Sănătății susține că România a fost pusă într-o situație imposibilă din cauza deciziilor luate de fosta ministră a Sănătății, Ioana Mihăilă, pe care Vlad Voiculescu o acoperă cu afirmații neadevărate. În același timp, Rafila a vorbit și despre implicarea USR în semnarea memorandumurilor și a contractelor aferente achiziției vaccinurilor.

Social-democratul a mai spus că afirmațiile lui Vlad Voiculescu fac parte dintr-o „manevră de evitare a consecințelor propriilor decizii” și l-a invitat pe acesta să prezinte organelor de cercetare penală așa-zisele dovezi pe care susține că le deține.

De asemenea, Alexandru Rafila a anunțat public că România a cerut Comisiei Europene reducerea substanțială a livrărilor pentru 2022 și 2023, motivând că țara avea deja peste 8 milioane de doze pe stoc, multe aproape inutilizabile și greu de donat sau vândut.

