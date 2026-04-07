Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul

Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul în vârstă de 45 de ani locuiește în cort și are probleme cu alcoolul.

La 45 de ani, Andrew Tweedy, fratele celebrei cântărețe pop Cheryl Cole din Marea Britanie, trăiește pe stradă, scrie Daily Mail (FOTO).

Acesta a apărut recent în fața judecătorilor, după ce a consumat alcool și a avut un comportament scandalos în public. „Am fost de trei ori la dezintoxicare, dar nu mă mai întorc acolo. Fac parte din categoria celor care fac un pas înainte și zece înapoi. De fiecare dată”, mărturisea inculpatul.

Andrew locuiește într-un cort

Bărbatul locuiește într-un cort, în spatele unui supermarket, unde și cerșește. A rămas fără casă în 2021 și – în ciuda ajutorului oferit de sora lui, vedeta pop Cheryl Cole – care a cheltuit 20.000 de lire sterline pentru reabilitarea sa – Andrew nu a renunțat la vicii.

În 2021, fratele lui Cheryl a vorbit cu cei de la The Sun, cărora le-a spus că sora lui nu ar ști că este „homeless”.

„Nici Cheryl nu mă ajută…”

„Așa trăiesc eu. Am cerșit aici timp de trei luni și asta mi-a sfâșiat inima. Am atâta mândrie. Cu familia mea, nu ar trebui să fiu aici. Este groaznic. Nu m-a căutat nicio rudă. Nici Cheryl nu mă ajută, dar tot o consider familia mea. Probabil nici nu știe că sunt pe străzi, nu o învinovățesc. Mă aflu în cel mai josnic moment al vieții mele”, s-a plâns fratele lui Cheryl Cole.

Bărbatul cu lacrimi în ochi a fost „descoperit” de jurnaliștii britanici alături de câteva „sticle de urină” și doze goale de bere, într-un cort improvizat, pe care îl împarte cu o altă persoană fără adăpost.

Un „CV” de infractor

Andrew are un trecut zbuciumat. A luat parte la primul său jaf la vârsta de 13 ani și – în 2005 – a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tâlhărirea brutală a unui adolescent.

A fost încarcerat din nou în 2011, timp de șase ani, după ce a jefuit un oficiu poștal.

Cheryl, vedetă a grupului pop Girls Aloud, nu a vorbit niciodată public despre problemele fratelui său, Andrew.

În 2008, acesta a recunoscut însă că sora lui vrea să-l ajute: „Cheryl vrea să mă susțină, dar am ajuns prea rău. Știu că-i frâng inima, dar nu sunt destul de puternic să mă reabilitez.

Îmi vine să plâng când mă gândesc la suferința cauzată surorii mele. I-am zis că ar trebui să-i fie rușine cu mine, dar ea a spus că mă iubește și nu va renunța niciodată la mine”.

Deși s-a oferit să-i plătească internările la clinicile de dezintoxicare, Andrew a refuzat în repetate rânduri acest ajutor din partea lui Cheryl Cole.

Bărbatul de 45 de ani, care locuiește într-un cort insalubru, încă mai speră să își revină cu ajutorul surorii lui celebre și bogate, Cheryl Cole, până când nu va fi prea…târziu.

