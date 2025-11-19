Prima pagină » Știri politice » Nicuşor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcţie a consilierului prezidențial Ludovic Orban

19 nov. 2025, 18:21, Știri politice
Nicuşor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcţie a consilierului prezidențial Ludovic Orban
Ludovic Orban și Nicușor Dan. Foto: Facebook

Preşedintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, începând cu data de 19 noiembrie, a anunţat miercuri Administraţia Prezidenţială. Marți seară, fostul premier a ținut o conferință de presă în care a explicat perspectiva sa aupra deciziei președintelui, la a cărui carieră politică a contribuit semnificativ. 

Marţi, Administraţia Prezidenţială a precizat că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”.

Ludovic Orban este acuzat că a folosit abuziv imaginea președintelui

Ulterior, fostul premier a punctat, într-o conferinţă de presă susținută marți seara, că eliberarea sa din funcţie survine la iniţativa şefului statului, după o singură discuţie pe care a avut-o cu acesta într-un „oarecare” nivel de contradicţie. Discuția a vizat o declaraţie pe care a dat-o la o emisiune de televiziune cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

Ludovic Orban a precizat că în perioada cât a fost consilier prezidenţial, timp de o lună şi jumătate, şi-a desfăşurat activitatea încercând să pună la dispoziţia preşedintelui şi a instituţiei prezidenţiale întreaga sa experienţă, expertiza acumulată şi toate bunele intenţii.

„Am dat dovadă de loialitate, de corectitudine, de implicare activă în funcţionarea instituţiei prezidenţiale. Timp de o lună jumătate nu am avut nicio discuţie contradictorie cu preşedintele României, timp de o lună şi jumătate preşedintele României nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproş cu privire la activitatea mea sau cu privire la declaraţiile publice pe care le-am avut de-a lungul acestei luni şi jumătate.

Am încercat să contribui, alături de preşedintele României şi de echipa domnului preşedinte, la o dinamizare a activităţii prezidenţiale, la o implicare a instituţiei prezidenţiale, benefică pentru buna funcţionare a statului român”, a explicat fostul președinte al liberalilor.

Fostul consilier prezidențial își explică declarațiile

Ludovic Orban a menţionat că a aflat marţi că nu mai este în echipa preşedintelui Nicuşor Dan.

„Despărţirea noastră vine din iniţativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicţie referitor la o declaraţie pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

Aş vrea să spun că nu sunt de ieri de astăzi în colaborare cu preşedintele Nicuşor Dan. Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine. Chiar în discuţia pe care am avut-o i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politici”, a mai comentat Orban.

