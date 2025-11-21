Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte

Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte

21 nov. 2025, 13:47, Actualitate

Nicușor Dan, președintele României, se grăbește puțin cu mulțumirile în cazul avizului așteptat de la CSM, în proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. Mai exact, șeful statului a salut declarația de joi a CSM-ului privind avizarea proiectului –  precizând că este un gest de responsabilitate – astfel încât guvernul să poată să-și asume răspunderea în timp util. Apare însă o fractură de percepție în declarația președintelui, deoarece mesajul CSM pe această temă nu este însă în consonanță cu declarațiile lui Nicușor Dan – care la o primă strigare – ne facem să credem că forțează un aviz pozitiv de la Consiliul Superior al Magistraturii.

Nu mai este un secret pentru nimeni că subiectul pensiilor magistraților a fost și rămâne un „cartof fierbinte” din mandatul Guvernului Bolojan, stârninf multe controverse în spațiul public, dar și în peisajul justiției din România.

Reamintim că CSM a precizat pe acest subiect că „a convocat adunări generale ale magistraților pentru zilele de 24 și 25 noiembrie, pentru a cunoaște punctele lor de vedere” pentru emiterea avizului, fără a lăsa să se înțeleagă că va fi unul pozitiv, așa cum a anticipat președintele Dan.

„Ce vreau să salut este declarația de ieri a CSM-ului că va aviza, astfel încât guvernul să poată să-și asume răspunderea în timp util. Ăsta este un gest responsabil pe care nu pot decât să-l salut. Mai departe, o să vedem cursul”, a spus vineri, președintele României.

De amintit este că, noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat, miercuri, în procedură de transparență decizională. Conform proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.

Nicușor Dan, prima reacție, după ce Horațiu Potra a fost adus, sub escortă în România:

Nicușor Dan, președintele României, despre avizul așteptat de la CSM pe reforma pensiilor magistraților

CSM a  convocat adunările generale pentru emiterea avizului / Nicușor Dan vrea unul pozitiv

Joi, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis Consiliului Superior al Magistraturii Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în vederea acordării avizului conform art. 39 alin. (3) din Legea nr. 305/2022.

Consiliul a hotărât transmiterea proiectului către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea și convocarea adunărilor generale pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraților, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 și 25 noiembrie 2025.

Ulterior transmiterii de către instanțele judecătorești și parchete a punctelor de vedere exprimate și centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni pentru acordarea avizului instituțional.

CSM a  convocat adunările generale pentru emiterea avizului privind reforma pensiilor magistraților

Ilie Bolojan așteaptă și el avizul CSM

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul urmează să fie propus în transparență și să fie trimis la Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare.

„În urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților, față de propunerea inițială, se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, a spus Bolojan pentru sursa citată.

„Speranța, dorința este ca dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, să aibă loc angajarea răspunderii guvernului pentru acest proiect de lege. Dacă nu va veni avizul CSM, desigur, conform deciziei Curții Constituționale, el va fi așteptat până la termenul de 30 de zile”, a declarat și Ioana Dogioiu pe acest subiect care continuă să stârnească multe controverse în spațiul public.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
ACTUALITATE Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii
12:56
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii