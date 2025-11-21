Nicușor Dan, președintele României, se grăbește puțin cu mulțumirile în cazul avizului așteptat de la CSM, în proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. Mai exact, șeful statului a salut declarația de joi a CSM-ului privind avizarea proiectului – precizând că este un gest de responsabilitate – astfel încât guvernul să poată să-și asume răspunderea în timp util. Apare însă o fractură de percepție în declarația președintelui, deoarece mesajul CSM pe această temă nu este însă în consonanță cu declarațiile lui Nicușor Dan – care la o primă strigare – ne facem să credem că forțează un aviz pozitiv de la Consiliul Superior al Magistraturii.

Nu mai este un secret pentru nimeni că subiectul pensiilor magistraților a fost și rămâne un „cartof fierbinte” din mandatul Guvernului Bolojan, stârninf multe controverse în spațiul public, dar și în peisajul justiției din România.

Reamintim că CSM a precizat pe acest subiect că „a convocat adunări generale ale magistraților pentru zilele de 24 și 25 noiembrie, pentru a cunoaște punctele lor de vedere” pentru emiterea avizului, fără a lăsa să se înțeleagă că va fi unul pozitiv, așa cum a anticipat președintele Dan.

„Ce vreau să salut este declarația de ieri a CSM-ului că va aviza, astfel încât guvernul să poată să-și asume răspunderea în timp util. Ăsta este un gest responsabil pe care nu pot decât să-l salut. Mai departe, o să vedem cursul”, a spus vineri, președintele României.

De amintit este că, noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat, miercuri, în procedură de transparență decizională. Conform proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.

CSM a convocat adunările generale pentru emiterea avizului / Nicușor Dan vrea unul pozitiv

Joi, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis Consiliului Superior al Magistraturii Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în vederea acordării avizului conform art. 39 alin. (3) din Legea nr. 305/2022.

Consiliul a hotărât transmiterea proiectului către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea și convocarea adunărilor generale pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraților, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 și 25 noiembrie 2025.

Ulterior transmiterii de către instanțele judecătorești și parchete a punctelor de vedere exprimate și centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni pentru acordarea avizului instituțional.

Ilie Bolojan așteaptă și el avizul CSM

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul urmează să fie propus în transparență și să fie trimis la Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare.

„În urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților, față de propunerea inițială, se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, a spus Bolojan pentru sursa citată.

„Speranța, dorința este ca dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, să aibă loc angajarea răspunderii guvernului pentru acest proiect de lege. Dacă nu va veni avizul CSM, desigur, conform deciziei Curții Constituționale, el va fi așteptat până la termenul de 30 de zile”, a declarat și Ioana Dogioiu pe acest subiect care continuă să stârnească multe controverse în spațiul public.

