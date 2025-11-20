Ca să nu mai spună lumea că preşedintele îi face campanie lui Cătălin Drulă, la Capitală, Nicuşor Dan l-a aruncat în lupta electorală pe noul său consilier, fostul ministru al Sănătăţii. De numele lui Vlad Voiculescu(USR) atârnă un dosar de corupţie, încă din paerioada achiziţionării vaccinurilor din pandemie. Voiculescu sare în apărarea lui Drulă, acuzând că adversarii politici manipulează electoratul cu sondaje.

Vlad Voiculescu acuză PNL şi pe Ciprian Ciucu că „folosesc fix tacticile murdare de anul trecut. Sondaje otrăvite”.

„INSCOP livrează pentru PNL. Au dat-o rău de tot în bară și în 2024: Piedone umflat la 39% (a luat 15%), Nicușor dat la 30% (a luat 47%), Burduja ridicat artificial, Geoană umflat de patru ori. Asta e “expertiza”. Acum, Ciprian Ciucu și PNL folosesc fix tacticile murdare de anul trecut. Sondaje otrăvite, aceleași metode pe care le-au folosit contra lui Nicușor în 2016 (da, cu dl. Predoiu candidat) și 2024″, scrie Voiculescu.

Consilierul preşedintelui Nicuşor Dan are şi o opinie despre cum trebuie să arate viitorul primar al Capitalei, cât şi despre cum arată un sondaj serios.

„Realitatea: toate sondajele serioase – inclusiv cel comandat de Hotnews – arată egalitate între Drulă, Băluță și Ciucu. Diferențele sunt în marja de eroare. Șocant e altceva: un om care vrea să conducă Bucureștiul recurge la manipulări ieftine. Asta spune tot despre caracter. Bucureștiul are nevoie de un primar cu caracter, nu de cineva care umflă extremiști. Sondajul lui Ciucu o împinge artificial pe Anca Alexandrescu și mobilizează electoratul suveranist.”

Voiculescu reaminteşte că „lovitura sondajelor trucate” a mai fost folosită de liberali şi anul trecut.

„Exact ca operațiunea “Echilibru și Verticalitate” de anul trecut, pe care Ciucu a girat-o nu doar ca primar ci și ca membru în stafful de campanie PNL. Cătălin Drulă e un om integru și singurul dintre candidați care a demonstrat că poți avea caracter în politică în ultimii 5 ani, în vremea noului USL (PSD+PNL) care a dus bugetul României în prăpastie și a făcut din sistemul de justiție o enormă vulnerabilitate națională. Tocmai de asta încearcă astăzi să-l lovească prin sondaje trucate”, mai scrie Voiculescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Drulă pozează în victima sondajelor și insinuează că ar fi trucate de adversarii politici. În ultima cercetare, candidatul USR e pe locul 4

Sondaj INSCOP. Băluţă şi Ciucu în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei. Cum arată tot clasamentul