Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan îşi aruncă noul consilier în lupta pentru Capitală, de partea lui Drulă. Vlad Voiculescu: „Șocant e altceva”

Nicuşor Dan îşi aruncă noul consilier în lupta pentru Capitală, de partea lui Drulă. Vlad Voiculescu: „Șocant e altceva”

Luiza Dobrescu
20 nov. 2025, 12:56, Actualitate
Nicuşor Dan îşi aruncă noul consilier în lupta pentru Capitală, de partea lui Drulă. Vlad Voiculescu:

Ca să nu mai spună lumea că preşedintele îi face campanie lui Cătălin Drulă, la Capitală, Nicuşor Dan l-a aruncat în lupta electorală pe noul său consilier, fostul ministru al Sănătăţii. De numele lui Vlad Voiculescu(USR) atârnă un dosar de corupţie, încă din paerioada achiziţionării vaccinurilor din pandemie. Voiculescu sare în apărarea lui Drulă, acuzând că adversarii politici manipulează electoratul cu sondaje. 

Vlad Voiculescu acuză PNL şi pe Ciprian Ciucu că „folosesc fix tacticile murdare de anul trecut. Sondaje otrăvite”.

„INSCOP livrează pentru PNL.

Au dat-o rău de tot în bară și în 2024: Piedone umflat la 39% (a luat 15%), Nicușor dat la 30% (a luat 47%), Burduja ridicat artificial, Geoană umflat de patru ori. Asta e “expertiza”.

Acum, Ciprian Ciucu și PNL folosesc fix tacticile murdare de anul trecut. Sondaje otrăvite, aceleași metode pe care le-au folosit contra lui Nicușor în 2016 (da, cu dl. Predoiu candidat) și 2024″, scrie Voiculescu.

Consilierul preşedintelui Nicuşor Dan are şi o opinie despre cum trebuie să arate viitorul primar al Capitalei, cât şi despre cum arată un sondaj serios.

„Realitatea: toate sondajele serioase – inclusiv cel comandat de Hotnews – arată egalitate între Drulă, Băluță și Ciucu. Diferențele sunt în marja de eroare.

Șocant e altceva: un om care vrea să conducă Bucureștiul recurge la manipulări ieftine. Asta spune tot despre caracter.

Bucureștiul are nevoie de un primar cu caracter, nu de cineva care umflă extremiști.

Sondajul lui Ciucu o împinge artificial pe Anca Alexandrescu și mobilizează electoratul suveranist.”

Voiculescu reaminteşte că „lovitura sondajelor trucate” a mai fost folosită de liberali şi anul trecut.

„Exact ca operațiunea “Echilibru și Verticalitate” de anul trecut, pe care Ciucu a girat-o nu doar ca primar ci și ca membru în stafful de campanie PNL.

Cătălin Drulă e un om integru și singurul dintre candidați care a demonstrat că poți avea caracter în politică în ultimii 5 ani, în vremea noului USL (PSD+PNL) care a dus bugetul României în prăpastie și a făcut din sistemul de justiție o enormă vulnerabilitate națională.

Tocmai de asta încearcă astăzi să-l lovească prin sondaje trucate”, mai scrie Voiculescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Drulă pozează în victima sondajelor și insinuează că ar fi trucate de adversarii politici. În ultima cercetare, candidatul USR e pe locul 4

Sondaj INSCOP. Băluţă şi Ciucu în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei. Cum arată tot clasamentul

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”