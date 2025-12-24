Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat

Când vine vorba despre finanțele Bucureștiului, începutul fiecărui mandat de primar general a fost marcat de o temă comună: datoriile uriașe ale Primăriei. „Înapoi în viitor” – așa putem descrie cel mai bine situația de la PMB. Când Nicușor Dan a preluat Primăria Capitalei în 2020, instituția avea datorii curente de aproximativ 3 miliarde de lei. Acum, când Ciprian Ciucu și-a însușit funcția de primar general, datoriile au rămas la fel – 3 miliarde de lei.

Nicușor Dan, plecare după un mandat cu „datorii curente stinse”

Nicușor Dan a preluat Primăria Capitalei în octombrie 2020 și a găsit un oraș cu conturile blocate și datorii mari. La acea vreme, primarul promitea că viitorul edil nu va găsi datorii curente la preluarea mandatului.

Când Nicușor Dan a preluat PMB, instituția avea datorii curente de aproximativ 3 miliarde de lei, care afectau plățile către furnizori, subvențiile sau plata unor lucrări contractate anterior. Edilul a spus atunci că lista de creditori era lungă și că 150 de companii și persoane fizice popriseră conturile Primăriei din cauza restanțelor.

”Situația financiară este cea despre care am vorbit în campanie. Primăria Capitalei și instituțiile din subordine au datorii curente de 3 miliarde lei. Estimarea de buget a PMB este de 4 miliarde lei. Nu am pus la cele trei miliarde lei datoriile companiilor. Am vorbit de doi ani de aceasta chestiune, că nu poți după ce ani de zile ai încasat 4 miliarde să spui ca încasezi 7 miliarde, vei acumula datorii. Am mai găsit popriri 70 milioane lei pe conturile Primariei. (…) Din cele 3 miliarde, două miliarde reprezintă datoria Primăriei către furnizori și un miliard datoria către furnizori a instituțiilor din subordine. Trebuie să vedem ce sume mai avem disponibile în companiile municipale”, a explicat, pe atunci primar general, Nicușor Dan, în 29 octombrie 2020.

După trei ani de mandat, Nicușor Dan a anunțat că a stins toate datoriile curente ale municipiului, iar Primăria a început anul 2023 fără datorii curente.

„La sfârşitul anului trecut, am stins datoriile curente ale Primăriei Capitalei, deci am început anul 2023 fără datorii curente. De ce este asta important? Este important să avem încrederea mediului privat, bănci şi companii, pentru că e important ca la lucrările noastre să vină companii private care să lucreze – şi vin.”, a precizat edilul Capitalei, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB pe 11 ianuarie 2023.

Diferența dintre datorii curente și datorii pe termen lung a fost un punct important. Edilul sublinia pe atunci că situația s-a îmbunătățit la capitolul plăți imediate, chiar dacă obligațiile financiare pe termen lung au rămas.

Ciprian Ciucu, preluare de mandat cu surprize neplăcute: „Am avut un șoc”

Ciprian Ciucu a preluat funcția de primar general cu o situație financiară dificilă raportată de el însuși. Ciucu a declarat că, în momentul în care a început mandatul, Primăria Capitalei avea datorii de aproximativ 3 miliarde de lei și un buget necheltuit foarte mic, de circa 20 de milioane de lei.

„În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave.Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei.Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei”, a explicat primarul Capitalei.

Datele analizate de Ciucu arată că o parte din aceste datorii provin din subvențiile neplătite către Societatea de Transport București (STB). Unele depășesc 1,3 miliarde de lei doar pentru debitele STB.

„În acest moment, nu avem 2025, dar vă zic că este mult mai mult decât 2024, pentru că ştiu pe din afară, este 1,38 de miliarde astăzi, datoria pe care STB o are la ANAF. Deci din punctul meu de vedere, cu această datorie, dacă noi nu plătim la timp acele eşalonări pe care le-a gândit fostul primar general, această societate este aproape un faliment. Şi nu mi-este frică să pronunţ acest cuvânt. Deci, vorbim despre 1,38 de miliarde, încă o dată, datorii pe care STB le are către ANAF”, a afirmat Ciprian Ciucu în prima conferinţă de presă susţinută ca primar general al Capitalei.

Pe lângă datorii, Ciucu atrage atenția asupra unei nevoi de buget mult mai mare pentru 2026. El estimează cel puțin 8,5 miliarde de lei, sumă necesară pentru funcționarea orașului, plata salariilor și serviciile publice de bază.

Ciucu a făcut o comparație indirectă cu mandatul precedent: spune că este „o mică minune” că Nicușor Dan a reușit să țină Primăria pe linia de plutire până acum, dar că realitatea financiară este presantă și necesită decizii rapide.

Nicușor Dan a încheiat mandatul cu datoriile curente stinse, însă Ciprian Ciucu a preluat Primăria cu aceleași cifre mari pe termen lung. Se pare că, la PMB, datoriile sunt parte din decor, trec de la un primar la altul.

