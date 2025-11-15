Preşedintele Nicuşor Dan a participat la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. În discursul său, șeful statului a pledat pentru reconcilierea de care societatea are atât de multă nevoie, context în care ”Bistrica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie”.

Nicuşor Dan a lansat un mesaj de reconciliere, transmis la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Catedrala ”Sfânta Trerime” din Blaj.

Șeful statului arată că, într-un moment în care societatea are nevoie mai mult ca oricând de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie.

Biserica ce reunește moştenirea latină şi bizantină are o moștenire morală pentru România

”Reunind moştenirea latină şi bizantină, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a adus cu sine un suflu curajos, de sinteză spirituală şi culturală, în care valorile credinţei creştine au susţinut spiritul civic şi conştiinţa europenităţii noastre. Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor şi a reperelor”, a mai spus preşedintele.

”Transmit gânduri bune şi calde salutări întregii comunităţi a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în această zi încărcată de emoţie în care este celebrată, la Blaj, înscăunarea noului Arhiepiscop Major. Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este, astăzi, încredinţat destinul Bisericii Greco-Catolice din România şi, totodată, moştenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria şi conştiinţa poporului român. Se va continua astfel, prin implicarea noului Arhiepiscop Major, onoranta tradiţie a preoţilor şi a ierarhilor Bisericii care au condus, cu jertfă şi înţelepciune, comunitatea greco-catolică din ţara noastră, contribuind la dezvoltarea întregii noastre naţiuni, nu doar în timp de pace, ci şi în perioade de grele încercări”, afirmă preşedintele în mesajul cu prilejul înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Mesajul a fost prezentat de către Diana Pungă, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă – Departamentul Administraţie, Politici Publice şi Societate Civilă, în cadrul ceremoniei organizate la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

PS Claudiu Pop va fi noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Conform preşedintelui, de la episcopii martiri Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu, până la generaţia care a reînviat Biserica Greco-Catolică după 1989, Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este chemat să ducă mai departe un testament al credinţei şi al iubirii, o Biserică deschisă dialogului, fidelă Evangheliei şi slujirii semenilor.

Șeful statului a pledat pentru valoarea memoriei naţionale, amintind că în şcolile Blajului s-au născut educatori, teologi, oameni de cultură şi elite politice care şi-au dedicat toate eforturile afirmării noastre ca naţiune unită, matură şi demnă, fidelă vocaţiei democratice şi valorilor umaniste.

Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop, în demnitatea de Arhiepiscop Major de Făgăraş şi Alba Iulia. Alegerea a fost efectuată canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Scrisoarea papei a fost semnată în 5 noiembrie. Preafericitul Părinte Claudiu-Lucian Pop îl înlocuieşte pe Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, care a încetat din viaţă, în 25 septembrie, la 94 de ani.

