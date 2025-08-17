Prima pagină » Știri externe » Zelenski a participat la videoconferința „Coaliției de Voință”. Liderii europeni susțin în continuare ajutorarea Ucrainei și sancționarea Rusiei

17 aug. 2025, 22:55, Știri externe
În cadrul videoconferinței „Coaliției de Voință” pentru ajutorarea Ucrainei, Volodimir Zelenski a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

Videoconferința a fost co-prezidată de președintele francez Emmanuel Macron și de către premierul britanic Keir Starmer.  În cursul zilei de mâine, Zelenski va fi însoțit de președinta Comisiei Europene și de către alți șase lideri europeni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă.

Președintele francez și prim-ministrul britanic i-au informat pe lideri că vor călători luni la Washington DC pentru o întâlnire cu președintele Trump, alături de președintele Zelenski.

Declarațiile liderilor europeni

Premierul britanic, unul dintre fondatorii coaliției pe 2 martie 2025, a declarat:

„Coaliția va juca un rol vital, prin Forța Multinațională Ucraina”.

Pe 16 august, Keir Starmer a postat o declarație prin care i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru eforturile sale în „încetarea războiului ilegal al Rusiei în Ucraina”, însă a solicitat ca Volodimir Zelenski să ia parte la următoarele discuții de pace.

„Drumul păcii în Ucraina nu poate fi decis fără el”, a scris Starmer.

„Până când Putin își va opri invazia barbară, noi vom continua să punem presiuni pe mașinăria de război a Rusiei cu și mai multe sancțiuni, care au deja impact asupra economiei Rusiei și poporului rus”, a mai spus premierul britanic.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat pe președintele american într-un mesaj postat pe 16 august, ca urmare a Summitului din Alaska. El a anunțat că va continua discuțiile cu omologii săi europeni.

Macron a subliniat că Franța „va continua să sprijine Ucraina și să pună presiuni pe Rusia câtă vreme războiul de agresiune va continua și până când se stabilește o pace concretă și de durată care să respecte drepturile Ucrainei”.

Președintele francez a spus că „pacea de durată” trebuie să fie acompaniată de „garanțiile de securitate” și că Franța va coopera în continuare cu administrația Trump de la Washington DC.

„Franța va rămâne ferm de partea Ucrainei”, a încheiat mesajul președintele Franței.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat pe platforma de socializare X a confirmat existența unui „consens pentru sprijinirea Ucrainei în continuare” .

„Astăzi, am participat la o reuniune a șefilor de stat și de guvern din cadrul Coaliției voluntarilor în sprijinul Ucrainei.Există un consens puternic între țările Coaliției cu privire la necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei.Europa și Statele Unite își consolidează în continuare poziția comună.Vom continua mâine (luni), în Washington D.C., eforturile noastre comune cu Ucraina, colegii europeni și Statele Unite”,  a declarat președintele finlandez, Alexander Stubb.

Cancerlarul german Friedrich Merz, care s-a întâlnit cu președintele ucrainean pe 13 august, a reacționat imediat după desfășurarea Summitului din Alaska de pe 15 august:

„La trei ani și jumătate de la invazia ilegală asupra Ucrainei, Rusia are astăzi oportunitatea de a conveni asupra unui armistițiu și de a pune capăt ostilităților”. 

Giorgia Meloni, prim-ministra Italiei, s-a declarat încântată  că există „o licărire de speranță” privind negocierile de pace din Ucraina.

„În sfârșit s-a aprins o licărire de speranță pentru negocierile de pace din Ucraina. Italia își face partea, alături de aliații săi occidentali”, a scris șefa guvernului italian.

În cadrul videoconferinței, președintele României Nicușor Dan și ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Silkorski, susțin exercitarea presiunilor asupra agresorului rus. Nicușor Dan a mai declarat că nu trebuie luată nicio decizie privind soarta Ucrainei „fără Ucraina”.

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a susținut dreptul suveran al Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia.

„Dreptul suveran al Ucrainei de a-și stabili condițiile de pace trebuie respectat”, a scris Costa.

