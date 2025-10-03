Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan pleacă în timpul interviului, afectat de întrebările unui reporter. „Vorbim despre industriile creative” / „Și despre probleme românilor?”

03 oct. 2025, 21:23, Actualitate
Nicușor Dan pleacă în timpul interviului, afectat de întrebările unui reporter. „Vorbim despre industriile creative” / „Și despre probleme românilor?”

Dacă întâlnirea de la ONU și vizita localităților afectate de inundații nu au fost pe agenda președintelui, iată că Nicușor Dan și-a făcut timp pentru un vernisaj: Expoziția „Für papier und orchester”. Evenimentul face parte din prima ediție a „Romanian Creative Week-Bucharest” și s-a bucurat de prezența șefului statului, însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. 

Nicușor Dan, enervat de întrebarea reporterului

La întâlnirea cu reporterii, președintele a venit zâmbitor și le-a transmis mândru românilor că țara noastră „are un avantaj competitiv și una din astea este constituit de industriile creative”. 

Prima întrebare l-a lovit ca un trăsnet:

„Cum ați putut să mergeți la Copenhaga cu un raport care conține date dintr-un dosar penal, care a ajuns pe masa instanței?”

Nicușor Dan a evitat răspunsul și a solicitat doar întrebări „despre industriile creative.”

„Și cum vă implicați dumneavoastră în justiție nu doriți să răspundeți?”

Președintele a refuzat a doua oară să răspundă și a motivat că „se află la un eveniment cultural și e bine din când în când să ne relaxăm.”

„Cu tot respectul, de ce nu răspundeți la aceste întrebări?”

După a treia întrebare, președintele a capitulat, și-a luat partenera de viață și și-a făcut loc printre reporteri.

Șefa de protocol de la Cotroceni l-a păzit non-stop

Delia Dinu șefa de protocol de la Cotroceni și-a încetat activitatea

Delia Dinu, șefa de protocol de la Cotroceni

În altă ordine de idei, Delia Dinu, șefa de protocol a Administrației Prezidențiale (foto sus), a părut extrem de atentă la prezența actualului președinte. Cea care a ocupat aceeași funcție și în cadrul mandatelor lui Klaus Iohannis a părut să-l urmărească atent pe Nicușor Dan, părând gata sa intervină în orice moment dacă lucrurile ar degenera.

Nicușor Dan s-a instalat la Cotroceni pe 26 mai. 4 zile mai târziu, a semnat decretul de numire a lui Radu Burnete în funcția de Consilier Prezidențial, începând cu data de 1 iulie 2025. Pe 30 iunie, a semnat decrete de prelungire pentru consilierii „moșteniți” de la premierul interimar Ilie Bolojan, 8 la număr, printre care Cristian Diaconescu și șefa de protocol, Delia Dinu.

GafâND la Copenhaga. Gândul vă prezintă filmul celor mai ”bune” momente ale lui Nicușor Dan la reuniunea liderilor europeni

RAPORTUL pe care Nicușor l-a prezentat partenerilor europeni. Poze multe, grafice în Power-Point și capturi de TikTok

