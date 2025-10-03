Dacă întâlnirea de la ONU și vizita localităților afectate de inundații nu au fost pe agenda președintelui, iată că Nicușor Dan și-a făcut timp pentru un vernisaj: Expoziția „Für papier und orchester”. Evenimentul face parte din prima ediție a „Romanian Creative Week-Bucharest” și s-a bucurat de prezența șefului statului, însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Nicușor Dan, enervat de întrebarea reporterului

La întâlnirea cu reporterii, președintele a venit zâmbitor și le-a transmis mândru românilor că țara noastră „are un avantaj competitiv și una din astea este constituit de industriile creative”.

Prima întrebare l-a lovit ca un trăsnet:

„Cum ați putut să mergeți la Copenhaga cu un raport care conține date dintr-un dosar penal, care a ajuns pe masa instanței?”

Nicușor Dan a evitat răspunsul și a solicitat doar întrebări „despre industriile creative.”

„Și cum vă implicați dumneavoastră în justiție nu doriți să răspundeți?”

Președintele a refuzat a doua oară să răspundă și a motivat că „se află la un eveniment cultural și e bine din când în când să ne relaxăm.”

„Cu tot respectul, de ce nu răspundeți la aceste întrebări?”

După a treia întrebare, președintele a capitulat, și-a luat partenera de viață și și-a făcut loc printre reporteri.

Șefa de protocol de la Cotroceni l-a păzit non-stop

În altă ordine de idei, Delia Dinu, șefa de protocol a Administrației Prezidențiale (foto sus), a părut extrem de atentă la prezența actualului președinte. Cea care a ocupat aceeași funcție și în cadrul mandatelor lui Klaus Iohannis a părut să-l urmărească atent pe Nicușor Dan, părând gata sa intervină în orice moment dacă lucrurile ar degenera.

Nicușor Dan s-a instalat la Cotroceni pe 26 mai. 4 zile mai târziu, a semnat decretul de numire a lui Radu Burnete în funcția de Consilier Prezidențial, începând cu data de 1 iulie 2025. Pe 30 iunie, a semnat decrete de prelungire pentru consilierii „moșteniți” de la premierul interimar Ilie Bolojan, 8 la număr, printre care Cristian Diaconescu și șefa de protocol, Delia Dinu.

