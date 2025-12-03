Nicușor Dan a găsit vinovatul pentru Criza apei: „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române”

Președintele României, Nicușor Dan, dă vina pe Apele Române pentru tragedia din Prahova și din Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Spune că a vorbit mai des cu ministrul Energiei, decât cu premierul, despre această problemă, iar Transelectrica se ocupă de partea pe energie.

„Să nu uităm că suntem în ultima săptămână electorală, deci să citim aceste declarații în această cheie. În urma unei astfel de situații, trebuie să stabilim vinovații. În opinia mea, vinovăția este la Apele Române. (…) Am discutat mai des cu ministrul Energiei. Pe partea de energie lucrurile sunt acoperite. Transelectrica suplinește din importuri și din ceea ce producem”, spune Nicușor Dan.

Alimentarea cu apă potabilă în localitățile din Prahova și Dâmbovița urmează să fie reluată de luni, după finalizarea etapelor tehnice de tratare, a afirmat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

PSD îi cere lui Bolojan să o ia la explicații pe Buzoianu

PSD îi cere acum premierului Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrului Mediului, pentru că „ a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu”.

„Prin această decizie inoportună ministra USR a provocat calamitatea din județele Prahova și Dâmbovița.

Situația este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză! Ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operațiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență, a tratat lucrurile cu superficialitate, a mințit public că nu a fost informată. Astfel a pus în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și a creat un dezechilibru major în sistemul energetic național! De asemenea, a fost pe punctul de a declanșa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin rețelele de apă potabilă din localitățile afectate – o criză care din fericire a fost evitată datorită opoziției Direcției de Sănătate Publică (DSP). Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului. Ministra Buzoianu nu se poate extrage din această criză după ce și-a numit oamenii și colegii de partid în conducerea Administrației Naționale Apele Române și după ce și-a asumat personal această operațiune, dând asigurări oamenilor că „nu există niciun pericol pentru comunități” și că „accesul la apă va fi asigurat”, scrie în comunicatul PSD.

