Noi detalii în cazul tragediei de la Crans Montana. Moretti, patronul barului, într-un mesaj audio înainte de tragedie: „Dacă spuma cade, va trebui să o lăsăm”

Un schimb de mesaje audio între Gaëtan, pe atunci managerul barului Constellation, și Jacques Moretti, obținut de televiziunea elvețiană, demonstrează că barul funcționa în condiții precare și că existau probleme înainte de tragedia în urma căreia au murit peste 40 de persoane. Din schimbul de mesaje relatat în presă reiese că spuma absorbantă fonic se desprindea deja de tavanul Le Constellation înainte ca incendiul să izbucnească în noaptea de Revelion, relatează ilmessaggero.

Imaginile arată tacuri de biliard plasate pe scaune, folosite pentru a încerca să reatașeze spume absorbante fonice, de tavanul Constellation, locul incendiului de Revelion, care a cauzat moartea a 40 de persoane și a rănit alte 119.

Din dialogul celor doi reiese că deși știa că spuma este inflamabilă și se poate ajunge la un dezastru, Moretti a ales să nu ia nicio măsură în această privință.

Jacques Moretti, la telefon cu Gaetan, a dat indicații: „Încearcă să dai jos una și vezi dacă pică, pentru că am folosit o spumă pe care nu o cunosc… Spune-mi dacă e în regulă. Spune-mi dacă pică sau nu. Dacă va cădea, din păcate va trebui să o păstrăm„. Același material urma să ia foc în ajunul Anului Nou, provocând moartea a 40 de persoane și rănind alți 116 tineri.

După ce primește mesaje și videoclipuri noi de la Gaëtan, proprietarul Constellation a răspuns cu încă două mesaje vocale, adunate în dosarele investigației procurorului din Sion: „Ok, atunci le punem la loc, mulțumim” și „Da, arată destul de bine, vă rog să le puneți și pe celelalte”.

Moretti a testat spuma arzătoare, înainte de incendiul care a avut loc de Revelion

Moretti însuși testase spuma manual, încercând să o aprindă: „Am văzut că ardea oricum. Am luat un suflător ca să văd efectul asupra spumei: a străpuns totul. Singurul lucru care m-a deranjat a fost fumul care m-a uimit, altfel nimic nu m-a șocat,” le-a spus antreprenorul anchetatorilor.

În 2018 și 2019 – a explicat Moretti – restaurantul a fost supus unor controale de siguranță atât de către Primăria Crans-Montana, cât și de către șeful brigadei de pompieri, dar nu a existat „nicio observație”.

