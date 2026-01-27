Prima pagină » Actualitate » Noi detalii în cazul tragediei de la Crans Montana. Moretti, patronul barului, într-un mesaj audio înainte de tragedie: „Dacă spuma cade, va trebui să o lăsăm”

Noi detalii în cazul tragediei de la Crans Montana. Moretti, patronul barului, într-un mesaj audio înainte de tragedie: „Dacă spuma cade, va trebui să o lăsăm”

27 ian. 2026, 13:13, Actualitate
Noi detalii în cazul tragediei de la Crans Montana. Moretti, patronul barului, într-un mesaj audio înainte de tragedie:

Un schimb de mesaje audio între Gaëtan, pe atunci managerul barului Constellation, și Jacques Moretti, obținut de televiziunea elvețiană, demonstrează că barul funcționa în condiții precare și că existau probleme înainte de tragedia în urma căreia au murit peste 40 de persoane. Din schimbul de mesaje relatat în presă reiese că spuma absorbantă fonic se desprindea deja de tavanul Le Constellation înainte ca incendiul să izbucnească în noaptea de Revelion, relatează ilmessaggero.

Imaginile arată tacuri de biliard plasate pe scaune, folosite pentru a încerca să reatașeze spume absorbante fonice, de tavanul Constellation, locul incendiului de Revelion, care a cauzat moartea a 40 de persoane și a rănit alte 119.

Tacuri de biliard plasate pe scaune, folosite pentru a încerca să reatașeze spume absorbante fonice.

Din dialogul celor doi reiese că deși știa că spuma este inflamabilă și se poate ajunge la un dezastru, Moretti a ales să nu ia nicio măsură în această privință.

Jacques Moretti, la telefon cu Gaetan, a dat indicații: „Încearcă să dai jos una și vezi dacă pică, pentru că am folosit o spumă pe care nu o cunosc… Spune-mi dacă e în regulă. Spune-mi dacă pică sau nu. Dacă va cădea, din păcate va trebui să o păstrăm„. Același material urma să ia foc în ajunul Anului Nou, provocând moartea a 40 de persoane și rănind alți 116 tineri.

După ce primește mesaje și videoclipuri noi de la Gaëtan, proprietarul Constellation a răspuns cu încă două mesaje vocale, adunate în dosarele investigației procurorului din Sion: „Ok, atunci le punem la loc, mulțumim” și „Da, arată destul de bine, vă rog să le puneți și pe celelalte”.

Moretti a testat spuma arzătoare, înainte de incendiul care a avut loc de Revelion

Moretti însuși testase spuma manual, încercând să o aprindă: „Am văzut că ardea oricum. Am luat un suflător ca să văd efectul asupra spumei: a străpuns totul. Singurul lucru care m-a deranjat a fost fumul care m-a uimit, altfel nimic nu m-a șocat,” le-a spus antreprenorul anchetatorilor.

În 2018 și 2019 – a explicat Moretti – restaurantul a fost supus unor controale de siguranță atât de către Primăria Crans-Montana, cât și de către șeful brigadei de pompieri, dar nu a existat „nicio observație”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

IT&C De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă
13:03
De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă
LIFESTYLE Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere
12:59
Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere
SPORT Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”
12:43
Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”
SĂNĂTATE Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
12:09
Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
TRAGEDIE Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat
11:43
Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
O posibilă piesă din puzzle-ul creierului uman ar putea fi în intestine

Cele mai noi

Trimite acest link pe