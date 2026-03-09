Noile semafoare inteligente vor fi montate în acest oraș din România. Comută automat pe roșu, dacă este depășită viteza legală

11:27
Autoritățile din Brașov au aprobat instalarea noilor semafoare inteligente, ele sunt dotate cu radare . Ele comută singure pe roșu atunci când viteza legală este depășită.
„Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie, forțând astfel șoferii să încetinească și să respecte regulile”, a declarat primarul George Scripcaru, notează brașov.net, citat de Antena 3 CNN.
Comisia de Circulație a Municipiului Brașov a avizat instalarea acestor acestor semafoare în două zone considerate cu risc, din oraş:
Autorităţile braşovene au aprobat, de asemenea, conform sursei amintite, și alte măsuri de reglementare a traficului, menite să optimizeze fluxul și siguranța:
Recomandările autorului: