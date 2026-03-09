Noile semafoare inteligente vor fi montate în acest oraș din România. Comută automat pe roșu, dacă este depășită viteza legală

Autoritățile din Brașov au aprobat instalarea noilor semafoare inteligente, ele sunt dotate cu radare . Ele comută singure pe roșu atunci când viteza legală este depășită.

„Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie, forțând astfel șoferii să încetinească și să respecte regulile”, a declarat primarul George Scripcaru, notează brașov.net, citat de Antena 3 CNN.

Brașov va avea primele semafoare inteligente din România

Comisia de Circulație a Municipiului Brașov a avizat instalarea acestor acestor semafoare în două zone considerate cu risc, din oraş:

Bulevardul Griviței: În zona intersecției cu strada Codrii Cosminului și în dreptul zonei Moto 24.

Calea Făgărașului: La intersecția cu Șoseaua Cristianului.

Autorităţile braşovene au aprobat, de asemenea, conform sursei amintite, și alte măsuri de reglementare a traficului, menite să optimizeze fluxul și siguranța:

Resistematizare Bulevardul Griviței: În zona sensului giratoriu Onix, se va crea o alveolă pe direcția spre centrul civic, facilitând alegerea sensului de mers (spre centrul civic sau spre strada 13 Decembrie – Tractorul).

Verde intermitent: Se va monta un semafor cu verde intermitent la intersecția străzilor Traian și Uranus.

Amenajare stații transport în comun: Pe strada Stejerișului, în zona intersecției cu strada Piscului și strada Dealul Spirii.

