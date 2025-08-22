Prima pagină » Actualitate » Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene din ministerul Mediului

Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene din ministerul Mediului

Olga Borșcevschi
22 aug. 2025, 12:51, Actualitate
Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene din ministerul Mediului Galerie Foto 1

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, transmite, vineri, că Elena Tudose va fi secretarul de stat pe fonduri europene, schimbări climatice şi ape. Ministrul de resort precizează că măreşte echipa „cu oameni profesionişti, determinaţi” să ducă la final „proiecte aşteptate de români de ani de zile”.

„Mărim echipa la Ministerul Mediului cu oameni profesionişti şi determinaţi să ducem la final proiecte aşteptate de români de ani de zile! Elena Tudose va fi secretarul de stat pe fonduri europene, schimbări climatice şi ape! Elena este doctor în economie, cu specializare în management public şi face politici publice de peste 20 de ani, atât ca teoretician la catedră, cât şi ca practician”, transmite Diana Buzoianu, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, cariera Elenei Tudose „a trecut prin toate etapele importante”, de la activism civic, la poziţii-cheie în administraţia centrală şi locală. Astfel, aceasta a condus un think tank, a predat studenţilor şi masteranzilor politici publice, a colaborat cu organizaţii internaţionale de prestigiu, de la Banca Mondială la UNICEF, în proiecte care „au adus schimbări reale în administraţie, finanţe publice şi mediu”.

„În ultimii ani, a fost în mijlocul lucrurilor în administraţie – întâi la nivelul administraţiei centrale, ca secretar de stat, responsabil de coordonarea programării exerciţiului financiar 2021-2027. Apoi ca city manager în Sectorul 2 şi la Corbeanca, unde a implementat de la zero proiecte de infrastructură verde – albastră ecologizare a lacurilor şi neutralitate climatică. Cu rezultate concrete, nu planuri sforăitoare rămase pe o hârtie”, adaugă ministrul.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV SURSE AEP, PENTRU GÂNDUL: O delegație americană este la București. Ce face aici și ce investighează
13:14
SURSE AEP, PENTRU GÂNDUL: O delegație americană este la București. Ce face aici și ce investighează
ACTUALITATE Erorile legii antidrog a lui Fenechiu pun 28.000 de români în Registrul Traficanților. PNL-istul recunoaște că e un mecanism „nefuncțional”
12:57
Erorile legii antidrog a lui Fenechiu pun 28.000 de români în Registrul Traficanților. PNL-istul recunoaște că e un mecanism „nefuncțional”
ACTUALITATE Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Ce arată noua legislație
12:55
Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Ce arată noua legislație
POLITICĂ Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
12:50
Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
ACTUALITATE Guvernul pregătește SUPRATAXAREA mașinilor poluante. Impozit cu până la 170% mai mare. Nici proprietățile nu scapă
12:36
Guvernul pregătește SUPRATAXAREA mașinilor poluante. Impozit cu până la 170% mai mare. Nici proprietățile nu scapă
ULTIMA ORĂ Daniel David, un student norocos! Motivul pentru care nu și-a luat job part-time în facultate. REACȚIA oficialului după declarația de la Timișoara
12:18
Daniel David, un student norocos! Motivul pentru care nu și-a luat job part-time în facultate. REACȚIA oficialului după declarația de la Timișoara
Mediafax
Dezvăluiri halucinante despre criminalul din Craiova! Ce ar fi făcut înainte de a-și ucide soția
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Panică la bordul unui avion care venea din Spania! Pasagerii au trăit clipe de coșmar
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Rivalitatea de legendă din showbizul românesc, spre final
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
O profesoară de germană în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de propriul soț! Totul s-a petrecut în Craiova, iar la venirea polițiștilor, ucigașul s-a aruncat de la etaj
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 23-24 august 2025? Topul celor mai tari evenimente, concerte și festivaluri organizate în București
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Inteligența Artificială eșuează la majoritatea companiilor care o folosesc, arată un studiu
HOROSCOP Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”
13:17
Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”
ECONOMIE ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști
13:05
ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști
ACTUALITATE Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
12:18
Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
ACTUALITATE E cod galben de inundații pe râuri din 29 de județe. Avertizarea este în vigoare până sâmbătă, 23 august 2025
12:15
E cod galben de inundații pe râuri din 29 de județe. Avertizarea este în vigoare până sâmbătă, 23 august 2025
ACTUALITATE Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore
11:54
Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore
ACTUALITATE Au început să vină primele facturi la energie electrică, după scumpiri. Românii au de plătit DUBLU
11:38
Au început să vină primele facturi la energie electrică, după scumpiri. Românii au de plătit DUBLU