Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene din ministerul Mediului

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, transmite, vineri, că Elena Tudose va fi secretarul de stat pe fonduri europene, schimbări climatice şi ape. Ministrul de resort precizează că măreşte echipa „cu oameni profesionişti, determinaţi” să ducă la final „proiecte aşteptate de români de ani de zile”.

„Mărim echipa la Ministerul Mediului cu oameni profesionişti şi determinaţi să ducem la final proiecte aşteptate de români de ani de zile! Elena Tudose va fi secretarul de stat pe fonduri europene, schimbări climatice şi ape! Elena este doctor în economie, cu specializare în management public şi face politici publice de peste 20 de ani, atât ca teoretician la catedră, cât şi ca practician”, transmite Diana Buzoianu, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, cariera Elenei Tudose „a trecut prin toate etapele importante”, de la activism civic, la poziţii-cheie în administraţia centrală şi locală. Astfel, aceasta a condus un think tank, a predat studenţilor şi masteranzilor politici publice, a colaborat cu organizaţii internaţionale de prestigiu, de la Banca Mondială la UNICEF, în proiecte care „au adus schimbări reale în administraţie, finanţe publice şi mediu”.

„În ultimii ani, a fost în mijlocul lucrurilor în administraţie – întâi la nivelul administraţiei centrale, ca secretar de stat, responsabil de coordonarea programării exerciţiului financiar 2021-2027. Apoi ca city manager în Sectorul 2 şi la Corbeanca, unde a implementat de la zero proiecte de infrastructură verde – albastră ecologizare a lacurilor şi neutralitate climatică. Cu rezultate concrete, nu planuri sforăitoare rămase pe o hârtie”, adaugă ministrul.

